Пугачева — мать Трояновой? Как живет актриса, скандальное признание

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что в детстве считала своей настоящей матерью певицу Аллу Пугачеву. С чего она так решила и как Троянова сейчас живет?
Что Троянова сказала о Пугачевой
В недавнем интервью звезда сериала «Ольга» заявила, что, когда была ребенком, критиковала антисоциальный образ жизни родной матери и постоянно грозилась уйти из дома «к Алле».
Об этом же она говорила в 2017 году. По словам Трояновой, когда ей было четыре года, она сказала бабушке, что «ее настоящая мама — Алла Борисовна Пугачева». Также она была уверена, что ее перепутали в роддоме с Кристиной Орбакайте — дочерью Примадонны. Троянова сочла, что Орбакайте больше похожа на ее мать, чем на Пугачеву, а себя называла подкидышем в собственной семье.
Пользователи Сети поиронизировали над фантазиями Трояновой.
«В детстве ей не нравилась родная мать, а теперь ей не понравилась родная страна, и она также „ушла к Алле“. Презренная женщина, предающая всех с рождения», — пишут в соцсетях.
Другие же обратили внимание, что «мать» и «дочь» очень похожи. Обе сбежали из России и ненавидят всех, кто говорит правду и не разделяет их мнение.
Актрисе также припомнили, что образ жизни Примадонны «мало чем отличался» от образа жизни ее родной матери.
Где сейчас Троянова, что говорила о России
В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Троянова признавалась, что на момент начала СВО была задействована в съемках финального сезона сериала «Ольга» и представители телеканала ТНТ, по ее словам, попросили ее не афишировать свою гражданскую позицию.
Сразу же после окончания съемок Троянова отправилась во Францию по визе талантов, которую, как она заявила, ей выдали на основании доказательств, что она «боролась против режима». Из-за рубежа она призвала к насильственной смене власти в России и согласилась с мнением, что «русских надо убивать, даже детей».
Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что призывы Трояновой к убийству русских детей похожи на пьяный бред душевнобольного человека.
«Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей», — добавил Гибатдинов.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин тоже считает, что Троянова спилась за границей. Кроме того, он отметил, что артистка зарабатывает по $100 за интервью, в которых негативно отзывается о России и ее гражданах.
Сама же актриса объясняла, что несколько лет во Франции живет на накопления. Как писал NEWS.ru, за работу в сериале «Ольга» Троянова получила многомиллионный гонорар. Кроме того, она продала квартиру в Москве за 40 млн рублей.
Также актриса не скрывала свой алкоголизм, однако в своей зависимости она обвинила Россию, которая, по ее утверждению, «родила ее алкоголичкой».
За что Троянова получила срок в России
В октябре этого года Троянова была объявлена в международный розыск. В ноябре 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису к восьми годам колонии. Она осуждена по делам о возбуждении ненависти, призывах к террористической деятельности и уклонении от обязанностей иноагента.
Следствием установлено, что в 2024 году артистка, находясь за пределами России, дала интервью, в котором допустила высказывания, направленные на унижение достоинства русских по национальному признаку с угрозой применения насилия.
Адвокат Трояновой на суде заявила, что актриса не согласна с обвинением и считает, что ее слова «носили эмоциональный характер».
Читайте также:
Зимы не будет? Какой погодой начнется декабрь в Москве, когда ждать морозы
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
Составлен список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году