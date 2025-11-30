Пугачева — мать Трояновой? Как живет актриса, скандальное признание

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что в детстве считала своей настоящей матерью певицу Аллу Пугачеву. С чего она так решила и как Троянова сейчас живет?

Что Троянова сказала о Пугачевой

В недавнем интервью звезда сериала «Ольга» заявила, что, когда была ребенком, критиковала антисоциальный образ жизни родной матери и постоянно грозилась уйти из дома «к Алле».

Об этом же она говорила в 2017 году. По словам Трояновой, когда ей было четыре года, она сказала бабушке, что «ее настоящая мама — Алла Борисовна Пугачева». Также она была уверена, что ее перепутали в роддоме с Кристиной Орбакайте — дочерью Примадонны. Троянова сочла, что Орбакайте больше похожа на ее мать, чем на Пугачеву, а себя называла подкидышем в собственной семье.

Пользователи Сети поиронизировали над фантазиями Трояновой.

«В детстве ей не нравилась родная мать, а теперь ей не понравилась родная страна, и она также „ушла к Алле“. Презренная женщина, предающая всех с рождения», — пишут в соцсетях.

Другие же обратили внимание, что «мать» и «дочь» очень похожи. Обе сбежали из России и ненавидят всех, кто говорит правду и не разделяет их мнение.

Актрисе также припомнили, что образ жизни Примадонны «мало чем отличался» от образа жизни ее родной матери.

Где сейчас Троянова, что говорила о России

В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Троянова признавалась, что на момент начала СВО была задействована в съемках финального сезона сериала «Ольга» и представители телеканала ТНТ, по ее словам, попросили ее не афишировать свою гражданскую позицию.

Яна Троянова Фото: URA.RU/ТАСС

Сразу же после окончания съемок Троянова отправилась во Францию по визе талантов, которую, как она заявила, ей выдали на основании доказательств, что она «боролась против режима». Из-за рубежа она призвала к насильственной смене власти в России и согласилась с мнением, что «русских надо убивать, даже детей».

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что призывы Трояновой к убийству русских детей похожи на пьяный бред душевнобольного человека.

«Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей», — добавил Гибатдинов.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин тоже считает, что Троянова спилась за границей. Кроме того, он отметил, что артистка зарабатывает по $100 за интервью, в которых негативно отзывается о России и ее гражданах.

Сама же актриса объясняла, что несколько лет во Франции живет на накопления. Как писал NEWS.ru, за работу в сериале «Ольга» Троянова получила многомиллионный гонорар. Кроме того, она продала квартиру в Москве за 40 млн рублей.

Также актриса не скрывала свой алкоголизм, однако в своей зависимости она обвинила Россию, которая, по ее утверждению, «родила ее алкоголичкой».

За что Троянова получила срок в России

В октябре этого года Троянова была объявлена в международный розыск. В ноябре 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису к восьми годам колонии. Она осуждена по делам о возбуждении ненависти, призывах к террористической деятельности и уклонении от обязанностей иноагента.

Следствием установлено, что в 2024 году артистка, находясь за пределами России, дала интервью, в котором допустила высказывания, направленные на унижение достоинства русских по национальному признаку с угрозой применения насилия.

Адвокат Трояновой на суде заявила, что актриса не согласна с обвинением и считает, что ее слова «носили эмоциональный характер».

