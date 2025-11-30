Зимы не будет? Какой погодой начнется декабрь в Москве, когда ждать морозы

Последний день осени принесет в Москву тепло, которое задержится на всю неделю. Сколько будет градусов в столице, как начнется декабрь, придут ли морозы в 2025 году?

Какая погода пришла в Москву в последний день осени

Последний день осени в Москве будет теплым, но серым и хмурым, прогнозируют синоптики: по северно-западной периферии антициклона идет атмосферный фронт.

«Он закроет небо над столицей плотной пеленой и местами отметится небольшими дождями. При этом температурные показатели останутся выше климатической нормы. Температура воздуха — плюс 3–5 градусов, по области — плюс 1–6. Атмосферное давление будет выше нормы. В понедельник без осадков, ночью — до плюс 2, днем — плюс 1–3 градуса», — прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Каким будет декабрь в Москве, сколько будет градусов, когда придут морозы

Его коллега Евгений Тишковец оценивает потепление выше: в первый день зимы температура в Москве может достигнуть плюс 5 градусов. Аналогичный прогноз синоптик дает на всю следующую неделю.

«Семидневка будет сухой и не по сезону теплой. Несмотря на наступление календарной зимы, зима метеорологическая откладывается еще на две недели», — указал Тишковец.

Специалисты Foreca считают, что вторник и среда будут относительно прохладными (не выше плюс 2 градусов), однако потом вновь потеплее. Ниже 0 градусов температура опустится только к 8 декабря, а настоящая зима придет в Центральную Россию только во второй половине декабря, предупредил Тишковец.

Синоптик отметил, что ноябрь 2025 года в Москве занял вторую строчку в списке самых теплых в истории метеонаблюдений со средней температурой плюс 3,9 градуса. При этом выпало 143% месячной нормы осадков (74 мм). Декабрь также ожидается очень теплым.

«Среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины, в том числе и в Центральной России, ожидается на три — пять градусов выше климатической нормы. По осадкам прогнозируется недобор в 10–20%. Метеорологическая зима наступит с опозданием более чем на месяц — только во второй половине декабря. Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше конца месяца», — объяснил Тишковец в своем Telegram-канале.

Что с погодой в Санкт-Петербурге в начале декабря

Санкт-Петербург находится на периферии циклона с центром над Кольским полуостровом.

«30 ноября местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели продолжат превышать нормы климата. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — до плюс 5. Атмосферное давление будет расти. В понедельник днем временами дожди, ночью — до плюс 2, днем — плюс 3–5 градусов», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что 1 и 2 декабря станут самыми теплыми днями недели с температурой плюс 4–5 градусов и незначительными осадками. Всю неделю температура в Петербурге не опустится ниже плюс 2–3 градусов.

Погода изменится только к вечеру понедельника, 8 декабря, температура уйдет ниже нуля, однако ненадолго. Согласно долговременному прогнозу «Метеоновостей», вторая неделя декабря принесет Петербургу новую оттепель, с осадками и температурами до плюс 7 градусов днем и плюс 5 ночью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

