30 ноября 2025 в 11:51

Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре

Синоптик Тишковец рассказал, что декабрь в столице будет очень теплым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Декабрь в Москве ожидается теплым, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Среднемесячная температура воздуха будет на три — пять градусов выше климатической нормы.

Синоптик отметил, что, по прогнозам метеорологов, на значительной части Русской равнины, включая Центральную Россию, среднемесячная температура будет превышать климатическую норму на три — пять градусов. В Москве же ночью ожидается около минус 8,6 градуса, а днем — около минус 3,5 градуса.

Тишковец также рассказал, что ноябрь в столице стал теплее обычного: средняя температура оказалась на 4,3 градуса выше нормы. Этот ноябрь занимает второе место в списке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, уступая только ноябрю 2013 года. В течение месяца выпало 74 мм осадков, что составляет 143% от среднего климатического показателя.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в середине декабря в Москву и Подмосковье придет зимняя погода. В начале месяца погоду будет определять область высокого давления. По словам специалиста, возможны сильные туманы. Зима начнется со второй половины декабря, температура опустится до минус 10 градусов и ниже.

