Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима

Синоптик Варакин: зима придет в Москву и Подмосковье в середине декабря

Зимняя погода придет в Москву и Подмосковье в середине декабря, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что в начале месяца погоду будет определять область высокого давления.

Это не циклон, а область высокого давления. Возможны сильные туманы, а зима начнется со второй половины декабря, температура дойдет до -10 градусов и пойдет вниз, — пояснил Варакин.

Он добавил, что ноябрь в 2025 году оказался непривычно теплым. Температура была выше среднего на 3,5 градуса. По словам синоптика, до этого самый теплый ноябрь был в 2013 году.

Скорее всего, в первую декаду декабря сохранится аномально теплая погода. Снега пока не ждем, — добавил эксперт.

