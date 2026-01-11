Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 16:51

Россиянам ответили, куда жаловаться на сугробы у подъезда и во дворе

Эксперт ЖКХ Бондарь: на сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в управляющую компанию, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что письменное обращение будет эффективнее телефонного звонка.

За чистоту придомовой территории отвечает управляющая организация или товарищество собственников. В постановлении правительства № 290 в пункте 24 четко перечисляются необходимые действия. Работники управляющей компании должны убирать снег и бороться с наледью. Если вы видите, что техника не приезжала, а двор покрылся ледяной коркой, возможно, стоит напомнить ответственным лицам об их обязанностях. Раньше приходилось искать телефоны диспетчерской или лично носить бумажные заявления, но сейчас технологии делают процесс более доступным, ― объяснил Бондарь.

Собеседник пояснил, что отправить обращение с просьбой убрать сугробы во дворе можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Каждому собственнику квартиры там доступна отправка сообщения в адрес организации, обслуживающей дом, добавил он.

Механизм такой: делаете фотографию сугробов или льда, заходите в приложение и отправляете заявку. Такое обращение, вероятно, будет эффективнее звонка, так как оно фиксируется в государственной системе и сразу получает регистрационный номер. Это может послужить весомым стимулом для коммунальщиков поспешить, ведь за игнорирование предусмотрены штрафы, ― рассказал Бондарь.

Если управляющая компания несвоевременно убирает снег, ее действия могут рассматривать как нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, подчеркнул собеседник. Он также отметил, что по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ для юридических лиц возможен штраф от 250 до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений — 146 лет, заняв пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы.

Россия
ЖКХ
зима
управляющие компании
Софья Якимова
С. Якимова
