26 ноября 2025 в 13:07

Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму

Синоптик Шенгелай: тепло в Крым в ноябре принесли тропические массы

Виноградники в селе Ворон в Крыму Виноградники в селе Ворон в Крыму Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Теплая погода в ноябре в Крыму связана с поступлением в регион теплых тропических масс с юга Средиземного моря, рассказала телеканалу «Крым 24» заместитель начальника регионального Гидрометцентра и главный синоптик Вероника Шенгелай. Она отметила, что в этом месяце погода на четыре градуса выше климатической нормы.

В этом году ноябрь нас порадовал. Связано это с тем, что большую часть периода на территорию Крыма поступали теплые тропические воздушные массы с юга Средиземного моря, что и обусловило такие высокие температуры воздуха, — рассказала Шенгелай.

Синоптик отметила, что месяц отличился малым количеством штормов и других опасных погодных явлений. По ее словам, жители сочли такую погоду удовлетворительной.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что снегопад без холодов накроет Подмосковье в ближайшие дни. Он отметил, что также в регионе возможны дожди.

Крым
погода
тепло
синоптики
