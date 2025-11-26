Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму Синоптик Шенгелай: тепло в Крым в ноябре принесли тропические массы

Теплая погода в ноябре в Крыму связана с поступлением в регион теплых тропических масс с юга Средиземного моря, рассказала телеканалу «Крым 24» заместитель начальника регионального Гидрометцентра и главный синоптик Вероника Шенгелай. Она отметила, что в этом месяце погода на четыре градуса выше климатической нормы.

В этом году ноябрь нас порадовал. Связано это с тем, что большую часть периода на территорию Крыма поступали теплые тропические воздушные массы с юга Средиземного моря, что и обусловило такие высокие температуры воздуха, — рассказала Шенгелай.

Синоптик отметила, что месяц отличился малым количеством штормов и других опасных погодных явлений. По ее словам, жители сочли такую погоду удовлетворительной.

