25 ноября 2025 в 14:49

Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ближайшие дни

Синоптик Тишковец: снегопад без холодов накроет Подмосковье 25 и 26 ноября

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Снегопад без холодов накроет Подмосковье 25 и 26 ноября, рассказал 360.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что также в регионе возможны дожди.

Ситуация будет обуславливаться гребнем антициклона, а вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта, поэтому в Москве и Подмосковье будет преобладать облачная погода, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, атмосферное давление продолжит расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Он отметил, что температура будет держаться на уровне 0...+3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура предстоящей зимой в Москве будет ниже, чем в прошлый холодный сезон, но экстремальных значений не предвидится. По его словам, в европейской части страны зима будет соответствовать норме или немного ее превышать.

