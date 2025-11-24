Вильфанд раскрыл, какой будет предстоящая зима в Москве Вильфанд: предстоящая зима в Москве не будет экстремально холодной

Температура предстоящей зимой в Москве будет ниже, чем в прошлый холодный сезон, но экстремальных значений не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в европейской части страны зима будет соответствовать норме или немного ее превышать, передает РИА Новости.

По оценкам, в Москве, в центре Европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы. <…> [Температура] ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется, — рассказал Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра РФ сообщал, что в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, а также на севере Урала на наступившей неделе ожидаются морозы вплоть до -40 градусов. По его словам, температура будет ниже нормы на 6–8 градусов. Он отметил, что крепкие морозы ожидаются и на севере Сибири — до минус 35–38 градусов.

До этого Вильфанд отмечал, что в европейской части России в выходные и на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. По его словам, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где столбики уличных термометров покажут до +20 градусов на черноморском побережье.