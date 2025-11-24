Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 07:16

Вильфанд раскрыл, какой будет предстоящая зима в Москве

Вильфанд: предстоящая зима в Москве не будет экстремально холодной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Температура предстоящей зимой в Москве будет ниже, чем в прошлый холодный сезон, но экстремальных значений не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в европейской части страны зима будет соответствовать норме или немного ее превышать, передает РИА Новости.

По оценкам, в Москве, в центре Европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы. <…> [Температура] ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется, — рассказал Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра РФ сообщал, что в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, а также на севере Урала на наступившей неделе ожидаются морозы вплоть до -40 градусов. По его словам, температура будет ниже нормы на 6–8 градусов. Он отметил, что крепкие морозы ожидаются и на севере Сибири — до минус 35–38 градусов.

До этого Вильфанд отмечал, что в европейской части России в выходные и на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. По его словам, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где столбики уличных термометров покажут до +20 градусов на черноморском побережье.

Россия
Гидрометцентр
Роман Вильфанд
погода
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто победил на выборах президента в Республике Сербской
Что такое алименты и как их взыскать?
«Битву экстрасенсов» хотят запретить после череды резонансных преступлений
Решение суда ЕС не помешало работе «Росатома» в Венгрии
Пушилин раскрыл, почему коррупционный скандал на Украине всплыл лишь сейчас
Спасатели нашли тела двух женщин при тушении пожара в заброшенном доме
Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском
Дед Мороз приедет в Китай из России для празднования Нового года
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Раскрыто, сколько американцев заинтересованы материалами по делу Эпштейна
Бурятский язык помог российским военным взять Новое Запорожье
10 лучших маринадов для курицы: сочное мясо без лишних усилий
Контратака ВСУ закончилась гибелью украинских штурмовиков под Сумами
Бывший премьер Украины раскрыл настоящее отношение граждан к Зеленскому
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Мичигане
Мобильным операторам предложили выделить пенсионерам доппакет услуг связи
Фуршетные канапе с виноградом: проверенный рецепт для праздника
«Больше не существует»: стала известна судьба необычного детища Илона Маска
Звезда «Ворониных» намекнула на вторую беременность
Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.