«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание Вильфанд: в ЯНАО, ХМАО и на севере Урала ожидаются морозы до -40 градусов

В Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, а также на севере Урала на следующей неделе ожидаются морозы вплоть до -40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, температура будет ниже нормы на 6-8 градусов.

На севере Урала, в ЯНАО и ХМАО температура резко понизится и в течение всей следующей недели будет ниже нормы на 6-8 градусов. И это означает, что в этих регионах температура будет приближаться к 40-градусной отметке мороза, — рассказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил, что крепкие морозы ожидаются и на севере Сибири — до -35-38 градусов. Он также добавил, что на северо-востоке Якутии в ближайшее время холода могут усилиться от -43 до -47 градусов, что на 7-13 градусов ниже устоявшейся нормы.

Ранее Вильфанд отмечал, что в европейской части России в выходные и на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. По его словам, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где столбики уличных термометров покажут до +20 градусов на черноморском побережье. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели соответствуют началу июня в Москве.