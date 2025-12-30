Новый год — 2026
Житель ЯНАО предстанет перед судом за убийство знакомого в ходе ссоры

В Красноселькупском районе ЯНАО местный житель предстанет перед судом по подозрению в убийстве с применением огнестрельного оружия, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК России. По версии следствия, мужчина выстрелил в спину знакомому в ходе конфликта на берегу реки Толька Тыма.

Следователями выполнены необходимые следственные действия, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Ранее жительница Иркутска призналась, что убила своих детей трех и пяти лет. Происшествие случилось в квартире дома по улице Баумана. В преступлении она раскаялась во время допроса. Ее заключили под стражу до 28 февраля 2026 года.

