Житель ЯНАО предстанет перед судом за убийство знакомого в ходе ссоры

В Красноселькупском районе ЯНАО местный житель предстанет перед судом по подозрению в убийстве с применением огнестрельного оружия, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК России. По версии следствия, мужчина выстрелил в спину знакомому в ходе конфликта на берегу реки Толька Тыма.

Следователями выполнены необходимые следственные действия, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

