06 января 2026 в 10:20

«Ростех» описал танки будущего

«Ростех» назвал Т-90М и Т-80БВМ переходным этапом к машинам будущего

Танк Т-90М ‭«Прорыв-3» Танк Т-90М ‭«Прорыв-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выпускаемые сегодня Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М станут мостом к танкам нового поколения, сообщили в «Ростехе». Их защита и системы уже доработаны с учетом боевого опыта.

В настоящее время госкорпорация «Ростех» выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике, — говорится сообщении.

В будущем бронетехника будет полностью интегрирована с дронами, роботами, артиллерией и другими средствами для превентивного устранения угроз. Однако танки сохранят роль основной ударной силы, классическую компоновку и мощное вооружение, отметили в компании.

Тем временем генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха рассказал, что самолет Ту-214 стал первым импортозамещенным гражданским лайнером, одобренным Росавиацией. По его словам, самолет получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.

