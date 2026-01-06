Названы два крупнейших покупателя российского шоколада

Больше всего российского шоколада за девять месяцев 2025 года импортировали Казахстан (более 15 млрд рублей), Белоруссия (около 9,6 млрд рублей) и Узбекистан ($68 млн; более 5,3 млрд рублей), передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие данные. Также в пятерку вошли Азербайджан (свыше 3,7 млрд рублей) и Армения (2,2 млрд рублей).

До этого стало известно, что Россия возглавила список мировых импортеров мандаринов по физическому объему за девять месяцев 2025 года. Страна ввезла 486 тыс. тонн цитрусовых, обеспечив 17% глобального импорта.

Также министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что зерно, выращиваемое в России, ценится во всем мире за его высокое качество. По словам главы ведомства, ожидаемый объем экспорта зерновых в этом сезоне оценивается в 53–55 млн тонн. Уточнялось, что тем не менее международная торговля может пострадать из-за обильного урожая в других государствах. По прогнозам, в текущем году будет собрано 137 млн тонн урожая.