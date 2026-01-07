Медовые коржи, сметанный крем и шоколад — торт «Ностальгия». Свежий, воздушный и изящный

Этот торт — настоящее путешествие во времени, где каждый кусочек возвращает в детство. Невероятно ароматные, влажные медовые коржи, пропитанные нежнейшим сметанным кремом и дополненные благородной горьковатой нотой шоколада, создают идеальную гармонию знакомых и любимых с детства вкусов. Его лёгкость и изящная простота делают его фаворитом для любого семейного чаепития.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 1 стакан сахара, 2 ст. л. мёда, 1 ч. л. соды, 2,5 стакана муки; для крема — 800 г сметаны (не менее 25%), 1 стакан сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара; для украшения — 50 г тёмного шоколада. Яйца взбейте с сахаром до пышности. На водяной бане растопите мёд, добавьте соду, быстро перемешайте до лёгкого вспенивания и влейте в яичную массу. Постепенно введите просеянную муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на 6-7 частей, каждую раскатайте в тонкий корж и выпекайте на сухой сковороде или противне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Для крема сметану хорошо охладите и взбейте с сахарной пудрой и ванилью до устойчивости. Соберите торт, промазывая остывшие коржи кремом. Верх и бока торта также покройте кремом. Для украшения натрите шоколад на тёрке и обильно посыпьте торт. Дайте хорошо пропитаться в холодильнике не менее 8 часов.

