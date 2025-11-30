День матери
30 ноября 2025 в 11:22

«Искандер» сжег французов в аэропорту Одессы: удары по Украине 30 ноября

ОТРК «Искандер-М» ОТРК «Искандер-М» Фото: Константин Морозов/РИА Новости
Россия нанесла новый воздушный удар по целям на Украине. Сколько БПЛА и ракет запустили в ночь на 30 ноября, что произошло с французскими военными в Одессе, какие еще цели поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 30 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 30 ноября ВС РФ запустили по целям на Украине 122 ударных БПЛА («Герани» и «Герберы») и две баллистические ракеты «Искандер-М».

Обе ракеты поразили свои цели. В общей сложности ВСУ признают попадания в 13 районах, а обломки БПЛА накрыли объекты еще в двух районах.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев отмечает, что после массированного воздушного удара в ночь на 29 ноября следующие день и ночь прошли «под знаком низкой интенсивности» воздушных ударов.

«ВС РФ продолжает стратегию „дожима узлов“: проверка ПВО, вынуждение ВСУ к переносу резервов и изматывание энергетической системы. Павлоград, Вышгород, Одесса — три главные точки интереса этой ночи. Прошедшие сутки и ближайшие двое пройдут под сбором информации об итогах прилетов 28 ноября, сверке новых и старых целей», — предположил Лебедев в своем Telegram-канале.

Между тем официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире объявил, что Россия располагает достаточным ракетным потенциалом, чтобы продолжать наносить массированные удары по Украине два раза в неделю. Он признал, что на массированные удары никак не влияют попытки ВСУ наносить удары по российским оборонным предприятиям. В дальнейшем РФ может нарастить мощность ударов, признал Игнат.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о ударе «Искандера» по Одессе, какую цель уничтожили

Вечером 29 ноября два российских «Искандера» нанесли удары в Одессе и области.

Первая ракета «грохнула» в 20:08. Очевидцы сообщили об огромном красном зареве после прилета.

«Баллистическая ракета „Искандер-М“ поразила район международного аэропорта Одессы. Уничтожены несколько пилотов БПЛА, в том числе французов. Потери в технике и БК уточняем. Говорят, что пилоты — это случайный бонус. Удар нанесен по ангару с реактивными БПЛА, которые атакуют Крым, юг Ростовской области и Краснодарский край», — сообщил Лебедев.

Следующий «Искандер» прилетел в 23:45 в районе поселка Тузлы в Одесской области. Тузлы — небольшое село на берегу озера Бурнас. Какая цель была там поражена, неизвестно, в Сети предполагают, что это была позиция ПВО.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине в ночь на 30 ноября

Серия ударов «Гераней» пришлась по Днепропетровской области: взрывы слышали в Павлограде, Дубовиках, Орловщине, Васильковке и Петропавловке.

«Целью было село Орловщина, где примерно 12 дронов поразили свою цель. Кроме того, около семи БПЛА нацелились на окрестности села Дубовики, где развалили присланный резерв ВСУ, и еще около пяти — на город Павлоград», — пишет Лебедев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Хроники Гераней» отмечают, что в Петропавловке после удара «Герани» отмечена мощная вторичная детонация.

В Киевской области под ударом оказался район Вышгорода, где находится Киевская ГЭС.

«Поражены объекты энергетики. Отражая атаку, украинская ПВО повредила жилой дом», — пишет блогер Олег Царев.

В Харьковской области был нанесен удар в районе Балаклеи. Кроме того, взрыв ночью слышали в Сумах.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

