Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?

Несмотря на наступление календарной зимы, метеорологическая зима в Москве откладывается еще на две недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 30 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 ноября

По словам Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона, по которой «скользнет слабовыраженный атмосферный фронт». В Москве и по области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, морось, вечером очаги туманов. Ветер южный, 1–6 м/с. Температура воздуха — плюс 2–5 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст.

Синоптик добавил, что в понедельник, 1 декабря, благодаря гребню антициклона будет облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. В сумерках 0 — плюс 3 градуса, днем — плюс 2–5 градусов.

«Такие же прогнозы и на всю следующую неделю, семидневка будет сухой и не по сезону теплой. Несмотря на наступление календарной зимы, зима метеорологическая откладывается еще на две недели», — заявил Тишковец.

Как сообщила NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова, первые пять дней декабря пройдут в Московском регионе без существенных температурных скачков. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет облачно с прояснениями без осадков.

«В ночные часы за счет того, что будут прояснения и будет господствовать менее теплый воздух, чем то, что наблюдалось в конце ноября, преобладающей температурой ночью в Москве останется около нуля градусов, как и в выходные дни. А дневная температура будет положительной, слабо положительной от 0 до плюс 3 градусов. То есть характер погоды больше будет соответствовать концу октября — началу ноября. Так что погода будет еще радовать», — отметила Позднякова.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 30 ноября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге определит очередной североатлантический циклон, центр которого окажется над Кольским полуостровом. Местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели продолжат превышать рамки климата.

Температура воздуха в городе составит плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области 0 — плюс 5 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник днем временами дожди, ночью 0 — плюс 2 градуса, днем — плюс 3–5 градусов.

