29 ноября 2025 в 14:24

Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Михаил Александров/ТАСС
Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле подверглась массовой критике украинцев, пишут СМИ. Что именно их возмутило, куда пропала артистка?

За что украинцы «разнесли» Вайкуле

По информации СМИ, Вайкуле приняла участие в новогодней рекламной кампании украинской сети супермаркетов и исполнила песню «Щедрик», причем спела ее на украинском языке. Украинцы не оценили старания Вайкуле, припомнив ей прошлое: то, что она прославилась в советский период и долго работала в российском шоу-бизнесе. Нынешняя ее позиция, видимо, никого не волнует.

«А нельзя было выбрать украинских исполнителей для „Щедрика“? Признайте свой факап, извинитесь, удалите этот позорный коллаб и перестаньте тащить это в украинское пространство. Обратите внимание на украинских певцов и популяризируйте украинский язык»; «Почему вы привлекли совковую звезду 80-х для исполнения „Щедрика“, в той же Латвии нет других, нормальных певцов для этого?» — спрашивают украинцы в комментариях под постом заказчика той самой рекламы.

При этом ранее Вайкуле проводила музыкальные фестивали, направленные, по ее словам, на поддержку Украины.

«Идея — чтобы люди не забыли, что сегодня происходит большая трагедия. Идет СВО. Мне казалось, что очень важно провести этот фестиваль с участием большого количества украинских исполнителей. Я так им сочувствую, я с российскими коллегами не разговариваю», — объясняла Вайкуле.

Тогда же певица обещала перечислить весь вырученный гонорар за фестиваль, названный ее именем, ВСУ. Но, похоже, «купить» любовь украинцев ей не удалось.

Продюсер Сергей Лавров отмечал, что исполнительница «никогда и ничем не брезгует» ради зарабатывания денег: «Если спецоперация начнется в какой-то другой стране, Вайкуле начнет петь на языке этой страны. Она и на фестиваль к себе зовет никому не нужных и давно забытых украинских артистов. Там же педалируется вся эта украинская тема».

ВС Украины ВС Украины Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как Вайкуле отказалась от России

После начала СВО артистка негативно высказывалась в адрес россиян.

«Такое ощущение, что все там такие. Рабы, просто противные люди. Ну вот такая страна. Громко кричащие невежды либо просто никто», — утверждала Вайкуле на своей странице в социальной сети.

В 2023 году Лайма потребовала извинений и покаяния от россиян и заявила, что никогда больше не поедет в Россию: «Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда [не вернусь]».

Кроме того, Вайкуле публично призывала Запад «давать больше оружия Украине».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил NEWS.ru, что трактует ее высказывания как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма.

«Как раз подпадает под эту статью железно. К тому же мы знаем позицию Вайкуле, которая собирала деньги на финансирование [Киева]», — отметил он.

Глава ФПБК уверен, что антироссийскую деятельность певицы пора жестко пресекать. Самым действенным методом, по мнению Бородина, должно стать возбуждение уголовного дела против Вайкуле.

«Пока не начнем привлекать к ответственности и сажать, ничего не изменится. Все эти „вайкуле“ будут продолжать дискредитировать СВО, нашего президента и нашу страну, наших граждан. Как только начнем привлекать, ситуация поменяется», — пояснил он.

До этого Бородин заявил, что Вайкуле должна быть признана иноагентом.

Какого бизнеса Вайкуле лишилась в России

Как писал NEWS.ru, в 2024 году Вайкуле лишили бизнеса в России. Певица открыла компанию Laimalux Rus вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым еще в начале 2000-х годов. Она занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. Отмечается, что в 2022 году Вайкуле передала свои 49% партнеру, а в сентябре прошлого года Мамедов подал иск, чтобы исключить ее из участников компании. Дело завершилось в пользу Мамедова, и он стал единственным учредителем.

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2023 году компания заработала примерно 300 млн рублей. При этом бухгалтерия назвала чистой прибылью фирмы всего 4 тысячи рублей. На это обращал внимание и Виталий Бородин. Он обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить бизнес Вайкуле на уход от налогов.

