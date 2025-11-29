Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что со следующего месяца меняется порядок получения полиса ОМС мигрантами — бесплатной медицинской помощью теперь смогут пользоваться не все иностранцы. Какие еще законы вступают в силу с 1 декабря?

Как в декабре ужесточатся правила для мигрантов

Согласно новым условиям, получить медицинской полис с 28 ноября смогут только те иностранцы, кто законно работает в России не менее пяти лет, отметил Володин.

Кроме того, с 1 декабря в рамках эксперимента по обновлению правил въезда и выезда из страны биометрические данные мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска, где это технически возможно.

«Конец халявы для мигрантов», — прокомментировали нововведения пользователи Сети.

С 1 сентября в России ввели госпошлину за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей выросла пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства.

Кроме того, была установлена пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину — в размере 4200 рублей. За продление разрешения на работу иностранцу придется заплатить такую же сумму, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100.

«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Работу в этом направлении продолжаем», — комментировал тогда спикер Госдумы.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры при необходимости сократить численность мигрантов по требованию региональных властей. За нарушение требований по квотированию работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановка деятельности.

Какие еще законы вступают в силу в декабре

Володин рассказал, что, согласно закону, вступившему в силу 17 ноября, ужесточается ответственность за совершение преступлений против страны. За вовлечение детей в совершение диверсий и терактов вводится самое жесткое наказание — пожизненное заключение.

«Также отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности, а за умышленное их совершение предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. Меры направлены на то, чтобы защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков и повысить безопасность страны», — подчеркнул он.

С 1 декабря устанавливается господдержка для некоммерческих организаций, работающих с ветеранами СВО, чтобы военнослужащие и их семьи могли получать необходимую помощь.

Что касается других нововведений, то с начала месяца расширяется информирование о мерах социальной защиты — в список жизненных событий, при наступлении которых россиянам через «Госуслуги» сообщат о причитающихся им мерах поддержки, включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Среди других изменений — введение дополнительной защиты госсредств. С 14 декабря размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству можно будет лишь в банках, соответствующих определенному уровню кредитного рейтинга.

