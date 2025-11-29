Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 ноября: где сбои в России

Сегодня, 29 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Иркутской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 29 ноября

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», неполадки в работе мобильной сети происходят во множестве регионов. Абоненты сообщают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером антирейтинга выступил МТС — жалобы на проблемы с мобильным интернетом регистрируются из Москвы — 37%, Иркутской области — 10%, Краснодарского края — 7%, Санкт-Петербурга — 5%, Ивановской, Самарской, Курской, Амурской, Новосибирской, Липецкой областей, Татарстана, Сахалина — по 3%, Астраханской, Калужской, Свердловской, Рязанской, Владимирской областей, Адыгеи, Чечни, Бурятии — по 2%.

Абоненты других операторов также пишут о сбоях. Так, жалобы на «Билайн» идут из Свердловской, Ивановской областей и Москвы, «МегаФон» — Москвы, Краснодарского края, Ростовской области, T2 — Москвы, Новосибирской области, Красноярского края, Yota — Костромской и Астраханской областей, Якутии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 29 ноября

Мобильный интернет может не работать на фоне беспилотной опасности. Мера принимается вынужденно — в целях противодействия БПЛА, которые могут управляться через базовые станции связи, — и призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Власти зачастую предупреждают местных жителей о возможных неудобствах, вызванных ограничениями. Так, ночью 29 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлен режим «Беспилотная опасность». Предупреждение оставалось актуальным до 07:10 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — уточнил он.

При этом заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным с точки зрения безопасности, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Там добавили, что ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над территорией страны. 26 и 20 БПЛА уничтожили в Белгородской и Ростовской областях соответственно, 19 — в Крыму, по 11 — в Рязанской области и Краснодарском крае, пять, четыре и три — в Воронежской, Липецкой и Курской областях соответственно, по одному — в Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии и над Азовским морем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие сайты работают во время отключения интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Приложение Telegram нельзя включить в белый список из-за его иностранного происхождения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис и по определению не может быть включен в перечень», — объяснил депутат.

