29 ноября 2025 в 07:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 29 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА — над территорией Белгородской области, 20 БПЛА — над территорией Ростовской области, 19 БПЛА — над территорией Республики Крым, по 11 БПЛА — над территориями Рязанской области и Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Липецкой области, три БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря», — рассказали в министерстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

