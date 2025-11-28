Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России

Сегодня, 28 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 28 ноября

Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», пользователи жалуются на нестабильную работу мобильного интернета из десятков российских регионов. Абоненты пишут, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером по числу жалоб за сутки стал МТС. Обращения регистрируются из Москвы — 28%, Свердловской области — 15%, Иркутской области — 8%, Санкт-Петербурга — 7%, Амурской, Челябинской областей, Башкирии — по 6%, Тюмени, Самарской, Калужской, Астраханской областей, Ставрополья, Новгородской, Новосибирской областей — по 3%, Курганской области, Пермского края, Чувашии — по 1%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абоненты «Билайна» также оставляют жалобы — сбои регистрируются в Москве, Краснодарском крае, Ярославской области. На неполадки в сетях «МегаФона» жалуются в столице, Костромской и Самарской областях; T2 — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае; Yota — также в Москве и Петербурге, Костромской области.

Почему не работает мобильный интернет 28 ноября

Мобильный интернет отключают на фоне угрозы атаки БПЛА. Мера применяется в целях противодействия дронам, которые могут управляться через базовые станции связи, и призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Уточняется, что ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка.

Власти зачастую сообщают местным жителям о возможных неудобствах, связанных с отключением мобильного интернета. Так, вечером 27 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Предупреждение отменили в 07:06 мск 28 ноября.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — уточнил он.

27 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе частично отключен мобильный интернет «в рамках обеспечения дополнительной безопасности».

«Разбирались вчера полдня по поводу отключения мобильного интернета, не могу сказать подробности — не имею права», — заявил Гладков утром 28 ноября.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 28 ноября над территорией страны сбили более 130 украинских беспилотников. Шесть БПЛА ликвидировали в Ростовской области, 30 — в Саратовской, 29 — в Крыму.

Шесть дронов уничтожили над Брянской областью, пять — над Волгоградской, по два — над Воронежской областью и Московским регионом. Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Калужской областями. 12 БПЛА подавили над Черным морем, два — над Азовским.

Что известно о крупном сбое WhatsApp

Пользователи WhatsApp из Москвы пожаловались на перебои в работе мессенджера. По данным «Сбой.рф», к 09:05 мск было зафиксировано около 600 жалоб, большинство из которых поступили из российской столицы. Москвичи пишут, что у них не отправляются сообщения ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, независимо от оператора связи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Не отправляются фото», «Сообщения не отправляются или с большой задержкой», «Видео долго грузит», — отметили пользователи.

Также сбои в работе WhatsApp наблюдаются в Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской областях, Татарстане и Хабаровском крае. Всего за сутки поступило около 770 жалоб из разных регионов. Эксперты отметили, что проблема, вероятнее всего, является временной.

Читайте также:

НАБУ пришло за Ермаком: обыски в офисе Зеленского, сколько украл глава ОП

Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября