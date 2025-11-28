День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:37

Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь

Силы ПВО уничтожили 136 украинских БПЛА над Россией в ночь на 28 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО сбили более 130 украинских беспилотников в небе над Россией в ночь на 28 ноября, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны. Также дроны нейтрализовали в акватории Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, — подчеркнули в Минобороны.

Так, 46 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, 30 — над территорией Саратовской области, 29 — над территорией Крыма. Шесть дронов уничтожено над Брянской областью, пять — над Волгоградской, по два — над Воронежской областью и Московским регионом.

Еще по одному украинскому беспилотнику было сбито над территорией Курской и Калужской областей. Кроме того, 12 БПЛА силы ПВО сбили над Черным морем, а два — над Азовским, резюмировали в министерстве.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО успешно отразила атаку БПЛА на регион. По его словам, в Шахтах из-за падения дрона повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

