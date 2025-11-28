Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 ноября

В ночь на 28 ноября силами противовоздушной обороны были уничтожены два летевших в сторону Москвы беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он не уточнил, какого типа были ликвидированные дроны и где именно их сбили.

Кроме того, Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Саратова и Энгельса сообщил о серии взрывов над городами и об активной работе систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, было сбито несколько воздушных целей противника.

На данный момент официальной информации по ситуации нет. Минобороны России не давало комментариев по этому поводу.

SHOT со слов очевидцев утверждает, что мощные взрывы начали звучать примерно после 01:00 мск и слышны до сих пор. Росавиация в 00:32 мск объявила о временном прекращении работы аэропорта Саратова (Гагарин).

Также в ночь на пятницу в Геленджике объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов посоветовал жителям найти укрытия.

«Опасность БПЛА. По возможности зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на сторону моря», — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Луганской Народной Республики сообщила, что беспилотники ВСУ атаковали три автозаправочные станции на севере региона. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

«Повреждены фасады зданий. <…> Еще один удар по АЗС зафиксирован в Белокуракинском округе», — говорится в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 27 ноября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 118 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, атаке подверглись 11 регионов и акватория Черного моря.

В Белгородской области ПВО уничтожила 52 БПЛА, в Курской — 26. В Самарской области ликвидировали 18 дронов, а в Краснодарском крае и Брянской области — по шесть.

Кроме того, по два беспилотника сбили в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях. Еще по одному дрону уничтожили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями, а также в акватории Черного моря.

Фрагменты сбитого беспилотника повредили пустующее нежилое одноэтажное здание в поселке Тамала, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Кроме того, были выбиты окна в стоящем рядом многоквартирном доме.

«По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — сказал глава региона.

По информации Мельниченко, территория вокруг поврежденных зданий была оцеплена. На месте ЧП работают все экстренные службы.

В Ростовской области дроны атаковали Таганрог и Неклиновский район, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в результате налета пострадала мирная жительница, ей оказали медицинскую помощь на месте.

«Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома», — отметил Слюсарь.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате налета БПЛА пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

