Один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по Ростовской области

Один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по Ростовской области Слюсарь: при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область была ранена женщина

Силы противовоздушной обороны подавили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его информации, при воздушной атаке пострадала мирная жительница. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Жительница поселка получила ранения от осколков стекла. Ей оказана медицинская помощь на месте, — написал Слюсарь.

Он предупредил население области, что отражение атаки противника продолжается. Губернатор попросил людей быть предельно внимательными и следовать рекомендациям экстренных служб.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.