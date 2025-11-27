День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 01:24

Один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по Ростовской области

Слюсарь: при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область была ранена женщина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Силы противовоздушной обороны подавили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его информации, при воздушной атаке пострадала мирная жительница. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Жительница поселка получила ранения от осколков стекла. Ей оказана медицинская помощь на месте, написал Слюсарь.

Он предупредил население области, что отражение атаки противника продолжается. Губернатор попросил людей быть предельно внимательными и следовать рекомендациям экстренных служб.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

Юрий Слюсарь
ранения
Ростовская область
дроны
