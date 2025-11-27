Теракт в Крыму, блэкаут на Херсонщине, шпионка: ВСУ атакуют РФ 27 ноября

В ночь на 27 ноября над Россией сбили 118 украинских беспилотников. На Херсонщине почти 110 тысяч человек остаются без света из-за атак на энергетические объекты региона. В Севастополе силовики предотвратили теракт. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 27 ноября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 118 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, атаке подверглись 11 регионов и акватория Черного моря.

В Белгородской области ПВО уничтожила 52 БПЛА, в Курской — 26. В Самарской области ликвидировали 18 дронов, а в Краснодарском крае и Брянской области — по шесть.

Кроме того, по два беспилотника сбили в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях. Еще по одному дрону уничтожили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями, а также в акватории Черного моря.

К каким последствиям привели атаки дронов ВСУ

Фрагменты сбитого беспилотника повредили пустующее нежилое одноэтажное здание в поселке Тамала, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Кроме того, были выбиты окна в стоящем рядом многоквартирном доме.

«По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — сказал глава региона.

По информации Мельниченко, территория вокруг поврежденных зданий была оцеплена. На месте ЧП работают все экстренные службы.

В Ростовской области дроны атаковали Таганрог и Неклиновский район, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в результате налета пострадала мирная жительница, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома», — отметил Слюсарь.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате налета БПЛА пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Минобороны РФ не комментировало информацию глав регинов РФ об атаках ВСУ.

Шестеро мирных жителей были ранены под Белгородом в результате обстрелов ВСУ

Рано утром 27 ноября ВСУ нанесли ракетные удары по объектам энергетики Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация остается на крайне напряженном уровне.

Гладков также сообщил, что за прошедшие сутки регион атаковали 117 беспилотников. Кроме того, ВСУ выпустили по населенным пунктам 36 боеприпасов в ходе девяти обстрелов.

«В селе Доброивановка от ударов дронов по автомобилям ранены четыре мирных жителя. Одна из пострадавших госпитализирована, остальные продолжают лечение амбулаторно. На участке автодороги Головчино — Грайворон в результате детонации дрона о дорожное полотно пострадал сотрудник МЧС. Мужчина продолжает лечение в стационаре. На окраине города Шебекино от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина», — сказал губернатор.

Он добавил, что повреждения получили автомобили, частные и многоквартирные дома, хозпостройки, социальные и коммерческие объекты. В Грайвороне была повреждена газовая труба, а в селе Архангельском — линия электропередачи.

Гладков уточнил, что с начала 2025 года подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили более 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

БПЛА «Орлан» Фото: МО РФ

Почти 110 тысяч жителей Херсонщины остались без света из-за атак ВСУ

В течение суток ВСУ обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Он сообщил, что в результате атак в Каланчакском округе без электроснабжения оставались 32 тысячи человек в 61 населенном пункте.

«Нижнесерогозский округ. Без света были более четырех тысяч человек в трех населенных пунктах. Каховский округ. Без света остаются свыше 71 тысячи человек в 126 населенных пунктах. Водоснабжение обеспечено резервными источниками. Идет ремонт. Также враг обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Брилевку, Великую Лепетиху, Днепряны, Каиры, Новую Маячку, Обрывки, Подстепное, Пролетарку и Райское», — написал Сальдо.

По его словам, в большинстве населенных пунктов электроснабжение было восстановлено.

Минобороны РФ не комментировало.информацию об атаках ВСУ на Херсонщину.

В Хабаровске задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска за сбор для Украины сведений об участниках СВО. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (совершенный гражданином РФ шпионаж, то есть передача противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях СВО).

По данным следствия, в 2023 году хабаровчанка связалась через мессенджер WhatsApp с представителями Службы безопасности Украины. Действуя по их заданию, она собирала и передавала украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО. Это было сделано с целью нанесения ущерба безопасности ВС РФ, отметили в ведомстве.

Максимальная санкция по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сотрудник ФСБ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Кто планировал устроить теракт в Севастополе

Житель Севастополя планировал устроить теракт у памятного знака в честь 300-летия российского флота, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу. В преступлении подозревается 57-летний уроженец Винницкой области. Он собирался взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) с целью устрашения населения. Мужчину задержали и взяли под стражу.

«Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что житель Севастополя является сторонником украинской националистической идеологии. Подозреваемый также собирал информацию о российских военных объектах и последствиях обстрелов ВСУ. Затем он публиковал данные на проукраинских интернет-ресурсах.

Силовики изъяли СВУ по месту жительства задержанного. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Жителю Севастополя грозит пожизненное лишение свободы.

