Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 27 ноября, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 27 ноября

Российские военные в ночь на 27 ноября нанесли удар при помощи беспилотников «Герань» по инфраструктуре ВСУ в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

По его данным, военные объекты в поселке Великодолинское Одесской области атаковали сразу 15 «Гераней», в Днепропетровской области беспилотники ударили по целям в районе шахты «Шахтерская», а также в городах Чаплин и Петропавловка и в селе Чумаки. Кроме того, зафиксированы прилеты на объекты в Харьковской области и в Сумах, добавил Царев.

За сутки с 26 на 27 ноября всего подтверждено не менее 35 ударов по целям в прифронтовых районах и целенаправленное поражение узловых объектов — энергетики, железной дороги, складов и расположений ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В Сумской области, как уточнил подпольщик, были уничтожены энергоподстанции, объекты хранения БПЛА, ремонтные боксы и позиции ПВО, в Днепропетровской области — железнодорожная инфраструктура, боксы хранения техники, энергоподстанции, узлы переброски личного состава ВСУ, склады в районе шахты «Шахтерская», в Одесской области — железнодорожный узел Великодолинского, склады и площадки ротации ВСУ, объекты ПВО, энергетика припортового района.

«Приоритет этой ночи — железная дорога, энергетика, ПВО и военная инфраструктура юга и центра Украины. Отдельно отмечаются три линии давления. Южная логистика (Одесса, Черноморск, Великодолинское): там РФ продолжает методично „перерезать“ ж/д плечо, через которое ВСУ снабжают южные и портовые районы. Центральный транспортный узел (Днепропетровская область): удар по объектам в четырех регионах одновременно показывает попытку перегрузить ПВО и сорвать плановые переброски. Периферийные командные структуры (Сумы): удары по объектам в Верхней Сыроватке — это давление на командные пункты и объекты хранения», — объяснил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

