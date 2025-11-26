Разрушительные ураганы и холод до -30? Погода в Москве в декабре: что ждать

Разрушительные ураганы и холод до -30? Погода в Москве в декабре: что ждать

Сильные снегопады и морозы придут в Москву в середине первого зимнего месяца, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 декабря, ждать ли разрушительных ураганов и холода до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

По словам Евгения Тишковца, декабрь 2025 года прогнозируется на 3–5 градусов выше климатической нормы.

«В декабре прогнозируются две волны умеренного холода во второй и третьей декадах, но они будут не экстремальными, а всего лишь примерно соответствовать климатической норме, которая для Москвы составляет ночью -8,6 градуса и днем -3,5 градуса. При этом количество осадков будет соответствовать многолетним показателям (51 мм). Природа и москвичи застынут в ожидании начала календарной зимы с надеждой на настоящие снегопады, сугробы и морозы, которые ожидаются к середине декабря. Без снега этой зимой мы не останемся!» — пояснил синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, декабрь 2025 года в Москве ожидается переменчивым, с периодами потеплений и похолоданий.

Начало месяца встретит москвичей преимущественно облачной погодой. В понедельник, 1 декабря, дневная температура составит около +2 градусов, а ночная — 0 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет южным, слабым. Атмосферное давление стабильно — около 754 мм ртутного столба. Похожие условия с небольшими колебаниями температур сохранятся до 4–5 декабря. В пятницу, 5 декабря, синоптики прогнозируют первый в этом месяце снег, а дневная температура опустится до 0 градусов. Первые выходные месяца, 6 и 7 декабря, также будут сопровождаться осадками, а столбики термометров днем покажут около +1 градуса.

Начиная с 10 декабря в российскую столицу придет более холодная погода. Дневные температуры будут стабильно отрицательными, в среднем -4 градуса, а ночные опустятся до -8 градусов. Этот период окажется самым морозным в месяце. Погода будет преимущественно облачной, с периодическими снегопадами. Атмосферное давление в эти дни будет колебаться в районе 747–752 мм ртутного столба.

Последняя неделя года, с 25 по 31 декабря, ознаменуется некоторым потеплением. Если 25 и 26 декабря днем все еще будет около -3 градусов, то к концу месяца температура поднимется до -1 градуса днем и -5 градусов ночью. Новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января, согласно прогнозу, будет пасмурной, со снегом.

Таким образом, в Москве в декабре разрушительных ураганов и холода до -30 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре

Декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается типичным для начала календарной зимы — холодным, пасмурным и с частыми осадками, которые в течение месяца будут меняться от дождя до снега.

Первые дни последнего месяца года встретят горожан температурой, необычно высокой для этого времени года. В понедельник, 1 декабря, ожидается пасмурный день со слабым дождем. Температура воздуха в течение суток будет колебаться — от +2 до +3 градусов тепла. Атмосферное давление составит около 761–762 мм ртутного столба, а ветер будет южным, умеренной силы. Аналогичная погода с небольшими осадками и температурой до +4 градусов продержится и в последующие несколько дней. Похожие условия, согласно статистическим прогнозам, сохранятся и в середине первой декады. Например, 9 декабря также прогнозируется пасмурная погода со слабым дождем и температурой около +1 градуса.

Постепенное похолодание начнется во второй половине месяца. Уже с 10 декабря дневная температура перейдет в слабоотрицательную область, а к третьей декаде декабря установятся стабильные морозы. Дневная температура в этот период будет составлять — от -1 до -3 градусов, а ночная опустится до -6 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, а количество снежных дней к концу месяца значительно возрастет.

Новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января 2026 года, в Северной столице, согласно прогнозу, будет морозной и снежной. Весь день 31 декабря небо будет покрыто облаками, пройдет снег. Температура в течение дня составит от -2 до 0 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Ветер будет юго-восточным, умеренным, что в сочетании с повышенной влажностью создаст ощущение усиленного холода. Атмосферное давление ожидается на уровне 749–754 мм ртутного столба.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 27 ноября: ждать ли сильного холода и гололедицы

Магнитные бури сегодня, 26 ноября: что завтра, сильные боли, сонливость

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 ноября: где сбои в России