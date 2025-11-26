Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 ноября: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 ноября: где сбои в России

Сегодня, 26 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 26 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 26 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 26 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 30% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 11% — на Иркутскую область, 6% — на Челябинскую область, 5% — на Сахалин и Новосибирскую область, 3% — на Удмуртию и Якутию, 2% — на Татарстан, Бурятию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Томскую, Свердловскую, Московскую, Рязанскую и Амурскую области, 1% — на Саратовскую и Самарскую области.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 26 ноября

Понижения скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — подчеркнули в ведомстве.

26 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Ставрополья, Татарстана, Новороссийска, Рязанской, Ивановской и Пензенской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 33 украинских беспилотника над российскими регионами.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Почему Telegram не включают в белый список

Приложение Telegram нельзя включить в белый список из-за его иностранного происхождения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис и по определению не может быть включен в перечень», — объяснил депутат.

Читайте также:

Сильные ураганы и холод до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак

Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов