Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов

Актер Петр Красилов не снимался в кино с 2019 года. Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Красилов

Петр Красилов родился 3 июня 1977 года в Москве. Окончил Театральный колледж при ГИТИСе и Театральное училище им. Щепкина.

Актер снимался в лентах «Бедная Настя», «Грехи отцов», «Не родись красивой», «Гончие», «Второе дыхание», «Группа счастья», «Дорога домой», «Людмила Гурченко», «С Новым!», «100янов» и других.

Всего в его фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Красилова

Петр Красилов состоял в отношениях с коллегой Натальей Селивановой. В 2002 году у пары родился сын Иван, но спустя время они расстались. Несколько лет назад в программе «Ты не поверишь!» наследник артиста признался, что редко видит отца и почти с ним не общается.

«С восьми-девяти лет помню папу. Приходил на день рождения меня поздравлять. Я всегда думал, что он занят все время, даже особо не интересовался им. Занимался собой. Я был жизнерадостным ребенком. Мне хватало того, что он появляется», — сказал он.

В 2005 году Красилов женился на актрисе Ирине Шебеко, она родила ему дочь Александру. Супруги развелись спустя 16 лет брака, Шебеко с наследницей уехала в США.

«Ира улетела учиться на фотографа в Лос-Анджелес. Доченьку забрала с собой. Они живут в двушке, которую мы купили», — делился он.

В сентябре Красилов признался, что женился вновь. Его избранницей стала 41-летняя поклонница Анастасия. Свадьбу пара сыграла год назад. По профессии женщина педагог, у нее есть маленький сын. Сейчас пара живет на два города: Красилов работает в Москве, а его возлюбленная находится в Санкт-Петербурге.

Петр Красилов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Что Красилов говорил об Украине

Петр Красилов в 2017 году был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма, куда приезжал с постановкой «Двое в лифте, не считая текилы». Артист заявлял, что гордится тем, что вошел в этот список.

«Изначально относишься к этому несерьезно, потому что это глупость. Я знаю многих артистов, режиссеров, которые в эти списки попали и которых я очень люблю, уважаю и у некоторых учусь. Если я в этом списке, я могу сказать, что горжусь этим. Значит, я что-то хорошее умудрился в своей профессии сделать», — сказал он на пресс-конференции в Симферополе в 2018 году.

Красилов считает русских и украинцев братскими народами, которые могут уживаться друг с другом и разговаривать на любом языке.

«Когда я еще не был внесен в эти списки, я приезжал в Киев и не видел там ни одного человека, который смотрел бы на меня с ненавистью. Я ходил по улицам, разговаривал на русском языке, никто мне в лицо не плевал за это», — комментировал он.

Что известно о состоянии здоровья Красилова

Петр Красилов в 2021 году переболел коронавирусом, вследствие чего у него появились проблемы со здоровьем и он поправился на 30 кг.

«Последствия были очень серьезными. Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините, за выражение. Это я и делаю», — сказал он в программе «Ты не поверишь!».

Артист стал следить за своим питанием и вести активный образ жизни, благодаря чему смог похудеть на 20 кг.

Чем сейчас занимается Красилов

Петр Красилов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Двое в лифте, не считая текилы», «Когда ангелы шутят», «Проблема», «Осенний роман», «Время обнимать», «Ladies`Night. Только для женщин. Версия 2002», «Чехов-Gala», «Главная роль» и «Чужих мужей не бывает».

Ближайших кинопремьер с Красиловым не ожидается.

