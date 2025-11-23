20 лет разводу Пугачевой и Киркорова. Почему она променяла его на Галкина

23 ноября 20 лет назад стало известно о разводе первой супружеской пары российского шоу-бизнеса — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. По просьбе певицы об этом сообщила ее подруга Лолита Милявская в телешоу. Как прошел развод супругов, в чем были его настоящие причины, как вели себя после расставания артисты и что сейчас говорят о браке друг с другом — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о разводе Пугачевой и Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись в конце марта 2005 года после десяти лет брака. Их развод состоялся тайно в Таганском ЗАГСе Москвы. Еще с весны стали циркулировать слухи о том, что Киркоров и Пугачева больше не муж и жена. Летом 2005 года Киркоров возмущался, когда его спрашивали о разводе, и все отрицал.

В середине ноября Алла Пугачева позвонила Лолите Милявской, которая тогда была ведущей телешоу «Без комплексов», и призналась, что они с Филиппом больше не семья, и попросила рассказать об этом зрителям максимально тактично. 23 ноября в эфир вышел выпуск шоу, посвященный разводам. Милявская завершила его словами: «Как жаль, что рассталась еще одна пара! Как жаль, что разошлись Пугачева с Киркоровым!»

Как повели себя Пугачева и Киркоров после развода

После развода Киркоров и Пугачева продолжили общаться, их видели вместе, они вдвоем ужинали в ресторанах. Поп-король постоянно говорил, что Алла Борисовна — главная женщина в его жизни и он бесконечно ей благодарен за все. После их расставания он исполнил несколько песен о несчастной любви и разбитом сердце. Позже он говорил, что тяжело пережил развод, впал в депрессию и даже думал о самоубийстве.

Пугачева же предпочитала не говорить о разводе, в ее жизни появился новый мужчина — Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В 2011 году певица и юморист поженились.

Киркоров продолжил общаться с Пугачевой и Галкиным и считался другом семьи. Даже свою дочь, которая родилась в ноябре 2011 года, он назвал в честь бывшей жены — Аллой-Викторией.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Отношения бывших супругов изменились в худшую сторону в 2019 году. «Я вернулся с Евровидения и собрал всех в ресторанчике отметить мой день рождения. В тот вечер что-то пошло не так. То ли это было запланировано, то ли она искала повод. Произошел очень серьезный конфликт, и на этом вечер закончился», — рассказывал Киркоров НТВ.

Друг поп-короля Роман Родин уточнил, что Пугачева тогда при всех грубо заявила Киркорову, чтобы он от нее отстал, это стало поворотным моментом в их отношениях.

Что говорят Пугачева и Киркоров спустя 20 лет после развода

В сентябре 2025 года Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором назвала брак с Киркоровым «помощью другу». Она сказала, что решила помочь молодому певцу по просьбе его матери и своей подруги, и что этот брак ей ничего не дал. Спустя месяц в беседе с журналистом NEWS.ru Киркоров отметил, что не имеет никаких претензий к бывшей супруге.

«Прекрасное интервью (Пугачевой для Гордеевой. — NEWS.ru). Ну что я могу сказать? Это мой близкий человек, десять лет все-таки не выкинешь из истории моей жизни <…>. Я благодарен, она (Пугачева. — NEWS.ru) меня многому научила. У меня нет никаких претензий и вопросов вообще», — сказал Киркоров.

Брак Пугачевой с Киркоровым был пиар-проектом?

Продюсер Серей Лавров поделился мнением с NEWS.ru, что, конечно же, брак Киркорова и Пугачевой был большим пиар-проектом, но Алле Борисовне он был нужен не меньше, чем молодому развивающемуся артисту.

«Именно Пугачева первая, кто начала хайповать, создала хайп на российской эстраде и в шоу-бизнесе. Об их свадьбе с Филиппом сказали и написали все, даже Первый канал! Пугачева делала все, чтобы о ней говорили, для того чтобы удержаться на пьедестале. Это ей принадлежит фраза: „Пусть пишут что угодно, лишь бы не некролог“. Это она пела „Вчера опять на первой полосе газеты обо мне писали все“», — сказал Лавров.

Продюсер вспомнил, что Пугачева тогда тщательно выбирала, за кого выйти замуж ради пиара, в числе рассматриваемых кандидатур был шоумен Бари Алибасов, но она отдала предпочтение Киркорову, с которым у нее была разница в возрасте 18 лет.

«Это, конечно, была сенсация. Про них придумали шутки вроде „Она бабушка, он не дедушка, угадайте, кто это“, и это передавалось по сарафанному радио», — вспомнил Лавров.

После заключения гражданского брака Пугачева, по словам продюсера, для поддержания интереса публики обвенчалась с Киркоровым. По его мнению, она бы «сделала суррогатных детей» от певца, но тогда медицина была не на таком продвинутом уровне.

Биограф знаменитостей, писатель Федор Раззаков считает, что брак Пугачевой и Киркорова был не только личным, но и политическим проектом, за которым стояли сильные и очень влиятельные люди из высшей власти.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

«1994-й год, страна только создавалась, ельцинская Россия, и чтобы отвлечь внимание людей от серьезных, сложных проблем, экономических и политических, нужно было подключить шоу-бизнес. И как раз Алла Борисовна Пугачева вместе с Киркоровым в этом активно участвовали. О них все время писали газеты, говорило телевидение. Это был один из элементов отвлечения внимания и, конечно, никакой любви там не было», — подчеркнул Раззаков.

В пользу этой версии говорит тот факт, что зарегистрировать брак в Петербурге Пугачевой и Киркорову предложил мэр города на Неве Анатолий Собчак. Раззаков подчеркнул, что все браки Примадонны, кроме самого первого, с Миколосом Орбакайте, отцом Кристины, были по расчету.

«Надо было искать что-то новое»

В 2005 году причиной развода назывались финансовые разногласия супругов. Киркоров под поручительство Пугачевой взял большой заем, поставил мюзикл «Чикаго», но он провалился и принес убытки. Говорили, что якобы эта ситуация подорвала доверие между мужем и женой.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что супруги развелись, потому что Пугачева вкладывала все заработанные Киркоровым деньги в свой бизнес и в какой-то момент певец понял, что лучше ему жить отдельно.

«В мою бытность, когда я работал с Киркоровым, все деньги она вкладывала в бизнес. Сначала она пыталась делать чипсы „АБ“, туда деньги шли, потом какой-то заводик собиралась купить. В какой-то момент Киркоров понял, ну как понял, я ему показал, что те деньги, которые он зарабатывает и которые должны идти на его личные нужды, уходят благодаря финансовому директору Пугачевой непонятно куда. Поэтому и произошел скандал и последовал развод», — сказал Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что Пугачева использовала мужа как финансовую подушку безопасности, она перестала выступать в тот период, так как он работал и приносил деньги.

Раззаков объяснил развод звезд тем, что их проект, как любые другие, имел свойство заканчиваться. Интерес к их паре потух, и Пугачева вступила в новый союз — с Максимом Галкиным.

Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Там просто другие люди стояли за его спиной и стоят. Поэтому эта история иначе развивалась и до сих пор, кстати, развивается. Поэтому он иноагент, но непотопляемый», — отметил Раззаков.

Продюсер Лавров согласен, что главная причина развода Примадонны с Киркоровым в том, что их брак как проект с годами исчерпал себя. «Алла Борисовна поняла, что интерес у народа пропал, значит, надо искать что-то новое, и в нужный час попался Галкин, они поженились», — сказал Лавров.

