17 ноября 2025 в 11:29

Лолита назвала себя тарелочницей

Певица Лолита назвала себя тарелочницей и призвала не ограничивать себя в еде

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, в котором назвала себя «тарелочницей» и призвала не ограничивать себя во вкусной еде. Она заявила, что в течение дня съела четыре круассана, а на ночь — макароны.

Целый день ем все, что только может уместиться в желудке. Ешьте все — и будете в 62 не париться и носить комбинезоны, — сказала Милявская.

В комментариях поклонники отметили фигуру певицы, оставив множество комплиментов: «Вы ведьма? Шикарно выглядите», «Сногсшибательная женщина», «Шикарна», «Согласен на такую тарелочницу».

Ранее Лолита рассказала, что работает после достижения пенсионного возраста, так как не может представить свою жизнь без творческой деятельности. Ее пенсия составляет около 27 800 рублей, но для жизни только на эти средства ей пришлось бы продать квартиру. Певица призналась, что в 30 лет ей было легче выступать, но с возрастом интенсивность концертов снизилась.

До этого Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Ей позвонили злоумышленники, выдав себя за сотрудников транспортной компании, когда она ехала к стоматологу. Певица продиктовала им СМС-код, что позволило мошенникам получить доступ к ее личным данным. Лолита рассказала, что рядом с ней оказались люди, которые быстро помогли ей решить проблему.

