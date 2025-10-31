Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:27

Лолита рассказала, почему продолжает работать в 62 года

Лолита призналась, что не уходит на пенсию из-за маленькой выплаты

Лолита Лолита Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская призналась, что продолжает работать после выхода на пенсию, так как не хочет ограничивать себя в средствах и не представляет жизни без любимого дела, передает РИА Новости. Размер ее пенсии составляет 27 800 рублей.

Я — работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства. У меня 27 800 с чем-то рублей с учетом московской надбавки, — сказала она.

Артистка подчеркнула, что не видит себя без работы, хотя с возрастом темпы пришлось снизить. Она призналась, что в 30 лет выступления давались ей легче.

Ранее стало известно, что пенсия советского и российского иллюзиониста, артиста цирка Амаяка Акопяна составляет около 60 тыс. рублей ежемесячно. 68-летний заслуженный артист РФ, которому ранее запретили посещать казино в США, подчеркнул, что вполне доволен этой суммой.

До этого Милявская призналась, что чуть не лишилась персональных данных из-за телефонных мошенников. По словам знаменитости, она «попалась с первого раза».

