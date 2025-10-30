Гроза американских казино раскрыл, сколько получает от государства в 68 лет Фокусник Акопян доволен своей пенсией в 60 тысяч рублей

Пенсия советского и российского иллюзиониста, артиста цирка Амаяка Акопяна составляет около 60 тыс. рублей ежемесячно. В беседе с «Газетой.Ru» 68-летний заслуженный артист РФ, которому ранее запретили посещать казино в США, подчеркнул, что вполне доволен этой суммой.

У меня есть пенсия, и я вполне доволен. <…> Я не помню, я получаю около 60 тыс. До звания заслуженного артиста у меня была очень маленькая пенсия, крошечная. Я бы на нее вообще жить не смог бы, если бы не тот золотой фонд, который я с годами накопил, — заявил он.

Акопян также признался, что располагает личными сбережениями, поэтому много чего может себе позволить. Так, он много гастролировал и привозил в СССР валюту, которую обменивал, а также работал в казино.

Ранее жена заслуженного артиста РФ основателя группы «На-На» 78-летнего Бари Алибасова Елена сообщила, что его пенсия составляет 26 тыс. рублей. Продюсер также получает выплату за звание заслуженного артиста России и московскую надбавку в размере 43 тыс. рублей. Данную сумму она назвала в целом достаточной для жизни в Москве.