06 января 2026 в 07:05

Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!

Простой рулет с мандаринами Простой рулет с мандаринами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт покоряет своей простотой. Секрет невероятной нежности десерта кроется в мандаринах. Встречайте Рождество с вкусным рулетом!

Для начала приготовьте основу. Взбейте 3 яйца с 150 г сахара и пакетиком ванильного сахара до пышной светлой пены. Добавьте 100 г растопленного сливочного масла (следите, чтобы оно не было горячим) и 100 мл натурального мандаринового сока. Снимите цедру с 2 мандаринов и добавьте ее в массу для интенсивного аромата. Постепенно вмешайте 250 г просеянной муки и 1,5 с. л. разрыхлителя. Тесто должно получиться гладким и напоминать по консистенции густую сметану.

Теперь займемся начинкой. Очистите 3–4 крупных мандарина от кожуры и белых прожилок. Разделите их на дольки. Смажьте прямоугольную форму маслом, вылейте половину теста, сверху равномерно разложите часть мандариновых долек и залейте оставшимся тестом. Оставшиеся дольки можно красиво выложить на самый верх, слегка вдавливая в массу.

Отправляйте десерт в разогретую до 180°C духовку на 40–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из теста сухой. Дайте рулету немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите на блюдо. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой

Совет: чтобы мандарины внутри лакомства не дали лишнюю влагу, можно предварительно обвалять каждую дольку в небольшом количестве крахмала.

Рождественский штоллен на десерт: вкусная классика из Германии.

Анастасия Фомина
А. Фомина
