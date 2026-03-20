Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут

Многие отказываются от наполеона из-за долгой возни с раскаткой и выпеканием коржей в духовке. Но есть гениальный способ: коржи можно пожарить на сковороде! Они получаются такими же слоистыми и хрустящими, а сам торт пропитывается гораздо быстрее. Это идеальный вариант, когда хочется настоящего домашнего праздника без лишних хлопот.

Одно яйцо разбейте, добавьте к нему 150 г сахара, разотрите. Добавьте к ним 100 г мягкого сливочного масла и 2 ст. л. сметаны. Осторожно добавьте 400 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто вымесите и поделите на 8–10 одинаковых кусочков. Все части раскатайте по диаметру вашей сковороды. Коржи советуем жарить исключительно на сухой сковороде на средней мощности плиты. На каждую сторону уйдет 1,5–2 минуты. Заготовки подровняйте под тарелку, а обрезки сохраните для крошки.

Для крема соедините 2 яйца, 150 г сахарного песка и 3 ст. л. крахмала. Влейте к ним 700 мл молока и варите на слабой мощности плиты помешивая, пока не загустеет. В горячий крем добавьте 100 г сливочного масла и ваниль. Дайте крему слегка остыть. Смажьте каждый корж еще теплым кремом, соберите торт и посыпьте его крошкой от обрезков.

Оставьте десерт на кухне на час, а потом переставьте в холодильник на 3–4 часа, чтоб пропитался.

Совет: чтобы коржи при жарке не вздувались, обязательно наколите их вилкой по всей поверхности перед тем, как выкладывать на сковороду.

