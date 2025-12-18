Не просто кекс! Настоящий немецкий штоллен — вкусная выпечка на Рождество

Штоллен — символ немецкого Рождества. Ароматное дрожжевое тесто, щедрое количество сухофруктов, масла и сахара, плотная текстура и обязательная «снежная» сахарная корочка делают этот десерт одним из самых праздничных. Настоящий штоллен требует немного терпения, но каждый кусочек окупает усилия — вкус получается глубокий, теплый и очень рождественский.

Возьмите 120 г изюма, 80 г цукатов и залейте их 50 мл рома на 2 часа. Для теста подогрейте 200 мл молока до 35 градусов и растворите в нем 10 г сухих дрожжей и 30 г сахара. Добавьте 450 г муки и замесите мягкое тесто. Введите 150 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо и щепотку соли — месите до гладкости. В конце вмешайте сухофрукты, обсушенные от рома.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1 час. Слегка посыпьте стол мукой, выложите тесто и сформируйте продолговатый батон. Сделайте характерный «загиб»: отогните треть пласта на себя, чтобы получилась неровная «складка» — это фирменная форма штоллена.

Переложите заготовку на противень, дайте подойти еще 30 минут. Выпекайте при 180 градусах около 45 минут до золотистой корочки. Горячий штоллен сразу смажьте 40 г топленого сливочного масла и щедро посыпьте сахарной пудрой — примерно 50 г. Остудите полностью и снова обсыпьте пудрой, чтобы образовался плотный «снежный» слой.

Совет: храните штоллен в пергаменте и коробке — через 3–5 дней он становится только вкуснее.

