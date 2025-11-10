Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 06:15

Пирог «Зимняя сказка»: создаем волшебство на новогоднем столе за час

Вкусный и простой пирог с новогодним настроением! Простой рецепт Вкусный и простой пирог с новогодним настроением! Простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пряный пирог «Зимняя сказка» — прекрасное сочетание мягкого теста, зимних специй и сочных фруктов, которое создает атмосферу праздника в доме. Рецепт прост, а результат впечатляет и взрослых, и детей.

Для основы пирога нужны 200 г хлебопекарной муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахарного песка, щепотка соли, 1 куриное яйцо. Все эти продукты соедините и замесите мягкое тесто. Дайте ему постоять около 15 минут.

А теперь займемся начинкой! 2 яблока и 100 г сухофруктов нарежьте помельче, всыпьте 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. молотого имбиря и чуть-чуть мускатного ореха. А еще советуем добавить 50 г меда или сахарного песка, чтобы было послаще.

Вернемся к тесту. Возьмите подходящую форму (советуем взять кольцо), ее дно смажьте маслом или закройте ковриком для выпечки. Кладите вниз большую часть теста — это будет наше дно. Потом идет черед начинки. Верх можно закрыть тонким пластом теста или же вовсе оставить открытым.

Выпекать советуем где-то 40–45 минут в духовке. Готовый пирог будет слегка румяным (внимание: не черным). Подходящая температура для выпечки: 180 градусов.

  • Совет: перед подачей слегка присыпьте пирог сахарной пудрой и украсьте веточками свежего тимьяна — вкус и аромат станут еще насыщеннее.

выпечка
десерты
Новый год
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
