Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:04

Завтрак, который не стыдно взять в офис: 3 идеи в ланч-боксе. Собираем за 10 минут с вечера, едим с удовольствием утром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти завтраки доказывают, что полезное может быть красивым и аппетитным. Яркие овощи в творожной массе, слоеная овсянка в прозрачной банке, аккуратный рулет из лаваша. Вы будете ждать перерыва, чтобы достать свой ланч-бокс, а коллеги — с завистью поглядывать.

Ланч-бокс с творогом и овощами. Вечером беру 150 г зернистого творога (5–9% жирности) и смешиваю его в контейнере с щепоткой соли. Мелко рублю пучок любой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), половинку сладкого перца и небольшой огурец. Овощи добавляю к творогу и перемешиваю. Отдельно в контейнер или пакет кладу 2-3 цельнозерновых хлебца. Утром просто беру контейнер с творожной смесью и хлебцы.

Овсянка в банке. В чистую банку с крышкой (250–300 мл) насыпаю 4-5 столовых ложек овсяных хлопьев долгой варки. Заливаю их натуральным йогуртом или кефиром так, чтобы полностью покрыть, и добавляю чайную ложку меда или сиропа (по желанию). Закрываю крышкой и убираю в холодильник. Утром достаю, добавляю горсть свежих или замороженных ягод/фруктов и немного орехов.

Белковый омлет в лаваше. Вечером взбиваю 2 яйца с двумя ложками молока, щепоткой соли и перца. Выливаю на сковороду с антипригарным покрытием и жарю под крышкой на медленном огне до полного схватывания, получая тонкий «блин». Даю омлету остыть. На лист лаваша намазываю пару ложек творожного сыра или густого йогурта, сверху кладу остывший омлет и несколько листьев салата, полоски свежего огурца и перца. Сворачиваю лаваш плотным рулетом, заворачиваю в пищевую пленку или пергамент и убираю в холодильник. Утром рулет готов к употреблению.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Мир
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Общество
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Медовые коржи, грецкие орехи и ванильный крем — сербский торт «Нежность». Вкуснее и проще «Киевского»
Общество
Медовые коржи, грецкие орехи и ванильный крем — сербский торт «Нежность». Вкуснее и проще «Киевского»
Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку
Общество
Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку
Лаваш, вареные яйца и сметана! Жарю хрустящие конвертики за 10 минут. Идеальный завтрак или перекус — про яичницу можно забыть
Общество
Лаваш, вареные яйца и сметана! Жарю хрустящие конвертики за 10 минут. Идеальный завтрак или перекус — про яичницу можно забыть
еда
рецепты
завтраки
офисы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы сможем и сейчас»: участница СВО рассказала о наследии деда-ветерана
Фетисов удивился словам Гретцки об Овечкине
«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»
В Германии заметили признак скорого распада Евросоюза
Бельгийские фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с МЕРКОСУР
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями мощного снегопада
Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин
В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Российский чиновник погиб из-за отчаянной любви к охоте
Владелец наркошопа из России загадочно пропал на популярном курорте
Дмитриев напомнил Каллас, что ПВО бессильна против «Орешника»
Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января
«Стойкий» и «Ельня» пришвартовались в ЮАР для участия в учениях
Раскрыты детали операции США против танкера Olina
Хаменеи предупредил Трампа о судьбе высокомерных правителей
«Их пугает»: в Совфеде высказались о готовности Франции выйти из НАТО
Еще один танкер стал целью США в Карибском море
«Новогодняя традиция»: BadComedian раскрыл успех «Чебурашки-2»
«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»
Движение на МКАД парализовало из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.