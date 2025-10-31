Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 14:35

Сметанный крем для торта: 10 лучших рецептов

Сметанный крем — один из самых универсальных и любимых. Он подходит к бисквитам, коржам, вафлям и даже к слоёным десертам. С ним торт получается влажным, нежным, а вкус — лёгким и неприторным. Секрет успеха — в правильной жирности сметаны и балансе сладости. Ниже — десять проверенных рецептов, от классики до оригинальных вариаций.

Классический сметанный крем

Возьмите 500 г жирной сметаны (не менее 25%) и 150 г сахара. Взбейте миксером 5–7 минут до пышной массы. При желании добавьте немного ванильного сахара. Крем получается нежным, с легкой кислинкой, отлично пропитывает бисквиты и вафельные коржи. Если хотите плотнее, перед использованием охладите час в холодильнике.

Сметанный крем с сахарной пудрой

В этом варианте вместо сахара используется 120 г сахарной пудры, которая растворяется быстрее. Возьмите 400 г сметаны и взбивайте, постепенно подсыпая пудру и немного ванилина. Крем получается шелковистым и устойчивым, легко наносится на торт и не растекается. Особенно хорош для украшения верхнего слоя.

Сметанный крем со сливками

Для более воздушной текстуры соедините 250 г сметаны и 150 мл сливок 33% жирности. Взбейте до густоты, добавьте 3 ст. ложки сахара. Крем получается легким, почти муссовым. Отлично подходит для ягодных и фруктовых тортов, особенно летом. Чтобы он держал форму, перед взбиванием охладите сливки и сметану.

Как приготовить сметанный крем Как приготовить сметанный крем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крем со сгущенкой

Насыщенный и сладкий вариант для любителей карамельного вкуса. Смешайте 400 г сметаны и 150 г вареной сгущенки, взбейте до гладкости. Крем густой, блестящий, с приятным сливочным ароматом. Прекрасно подходит к шоколадным коржам или медовику. Можно добавить щепотку соли для баланса вкуса.

Сметанный крем с желатином

Если нужно, чтобы крем держал форму, как для тортов без выпечки, добавьте желатин. Замочите 1 ч. л. желатина в 40 мл воды, дайте набухнуть, затем подогрейте до растворения. Смешайте с 400 г сметаны и 100 г сахара, взбейте. Охладите перед использованием. Крем получается плотным, гладким и идеально подходит для заливных тортов и пирожных.

Шоколадный сметанный крем

Для любителей какао — соедините 400 г сметаны, 3 ст. ложки какао-порошка и 100 г сахарной пудры. Взбейте до однородности. Крем становится насыщенным, густым и слегка горьковатым — идеален для прослойки между ванильными коржами. Можно добавить немного рома или ликера для взрослых десертов.

Шоколадный сметанный крем: рецепт Шоколадный сметанный крем: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сметанный крем с фруктами

Возьмите 300 г сметаны, 2 ст. ложки сахарной пудры и добавьте 100 г измельченных ягод или фруктов — клубнику, малину, персик. Взбейте до нежной текстуры. Крем получается легким, ароматным, с естественной сладостью. Лучше использовать его сразу, чтобы фрукты не пустили сок. Отлично подходит к бисквитам и творожным пирогам.

Сметанный крем с маслом

Чтобы крем был плотнее и устойчивее, соедините 300 г сметаны, 100 г сливочного масла и 100 г сахара. Масло должно быть мягким, комнатной температуры. Взбивайте всё вместе до пышности. Крем держит форму и не течет даже при комнатной температуре. Хорошо подходит для украшения и выравнивания тортов.

Карамельный сметанный крем

В сотейнике растопите 3 ст. ложки сахара до янтарного цвета, влейте 50 мл сливок и размешайте до однородности. Остудите, затем добавьте 300 г сметаны и взбейте. Получится крем с богатым карамельным вкусом и мягкой текстурой. Им можно не только прослаивать коржи, но и подавать к блинам или панкейкам.

Лимонный сметанный крем

Для освежающего вкуса соедините 400 г сметаны, 100 г сахара и цедру одного лимона. Добавьте 1 ч. л. лимонного сока и взбейте до густоты. Легкий кисловато-сладкий вкус делает его идеальным для летних тортов, особенно с ягодами. Можно использовать и как начинку для тарталеток.

Сметанный крем с лимоном: рецепт Сметанный крем с лимоном: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы по приготовлению

  • Выбирайте сметану с высокой жирностью — минимум 25%. Нежирная даст жидкий крем.

  • Сметану можно загустить, если дать ей стечь через марлю 2–3 часа в холодильнике.

  • Сахар заменяйте пудрой, если хотите гладкую текстуру без крупинок.

  • Охлаждайте крем перед сборкой торта, чтобы он стал плотнее.

  • Не перебивайте, иначе сметана может расслоиться.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: в среднем сметанный крем содержит 250–320 ккал на 100 г, в зависимости от рецепта.

Время приготовления — от 10 до 20 минут.

Читайте также: самый простой торт без выпечки.

Читайте также
Орехи, мед и масло — классическая турецкая пахлава дома
Семья и жизнь
Орехи, мед и масло — классическая турецкая пахлава дома
Этот торт съедается за 5 минут! А готовится из того, что есть дома. Банановый «Панчо» — очень вкусно и просто
Общество
Этот торт съедается за 5 минут! А готовится из того, что есть дома. Банановый «Панчо» — очень вкусно и просто
Беру овсянку и немного яблок — через 30 минут едим сочный и ароматный пирог
Общество
Беру овсянку и немного яблок — через 30 минут едим сочный и ароматный пирог
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Закуска за 10 минут — лучше гуакамоле! Брускетта с кремом из авокадо и лука
Семья и жизнь
Закуска за 10 минут — лучше гуакамоле! Брускетта с кремом из авокадо и лука
сладости
кремы
десерты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»
Мобилизованные ВСУ второй месяц не получают денег
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Адвокат оценил шансы Шабутдинова выйти по УДО
Аглаю Тарасову отправят в тюрьму? Решение суда, реакция Раппопорт
Маликов раскрыл, когда ожидает свадьбы дочери
Глава союза промышленников рассказал о работе по замене SWIFT
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.