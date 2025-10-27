Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:20

10 минут — и у вас будет закуска для тарталеток! Раз, два — готово!

10 минут — и у вас будет закуска для тарталеток! Раз, два — готово! 10 минут — и у вас будет закуска для тарталеток! Раз, два — готово! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска всегда вызывает восторг у гостей — хрустящие тарталетки с нежной, пикантной начинкой, будто из ресторана. А готовится все буквально за 10 минут! Главное — подобрать ингредиенты, которые создают гармонию вкуса и текстуры.

Для 10–12 тарталеток понадобится: 150 г слабосоленой красной рыбы, 2 вареных яйца, 2 ст. ложки сливочного сыра (вроде «Филадельфии»), 1 ч. ложка сока лимона, немного укропа и щепотка черного перца. Рыбу мелко нарежьте, яйца натрите на мелкой терке, добавьте сливочный сыр, лимонный сок и зелень. Перемешайте до нежной, почти воздушной консистенции.

Разложите начинку по тарталеткам — можно использовать чайную ложку или кондитерский мешок для красоты. Украсьте веточкой укропа или икринкой — и готово! Такая закуска украсит праздничный стол и исчезнет быстрее всех.

  • Совет: если нет красной рыбы, попробуйте заменить ее на крабовые палочки — получится бюджетно, но не менее вкусно.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 190 ккал на 100 г; время приготовления — 10 минут.

Посмотрите подборку из 20 лучших закусок для праздничного стола у нас на сайте.

