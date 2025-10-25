Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:15

Лучшие рецепты для любого повода! 20 простых закусок на праздничный стол

Закуски с рыбой, овощами и мясом: простые рецепты Закуски с рыбой, овощами и мясом: простые рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздничный стол начинается с закусок — ярких, ароматных, притягивающих взгляд. Эти 20 рецептов просты в приготовлении, но гарантированно впечатляют гостей: рулетики, тарталетки, мини-салаты и горячие идеи — всё для вашего идеального застолья.

Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком

Возьмите 2 баклажана, нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде. В миске соедините 100 г сливочного сыра, 2 зубчика чеснока и немного укропа. Смажьте каждый ломтик, сверните рулетиком, украсьте гранатовыми зернами или орехами. Ароматные и нежные, они исчезают первыми!

Рулетики из баклажанов: рецепт Рулетики из баклажанов: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Канапе с семгой и огурцом

На ломтики черного хлеба положите по кружочку свежего огурца и по кусочку слабосоленой семги (150 г). Сверху — немного сливочного сыра и веточка укропа. Канапе выглядят изысканно, готовятся за 10 минут и отлично сочетаются с шампанским.

Мини-зразы с грибами

Отварите 3 картофелины, разомните с яйцом и 2 ст. л. муки. Для начинки обжарьте 150 г шампиньонов с половинкой луковицы. Сформируйте зразы, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки. Подайте горячими — они ароматные, мягкие и сытные.

Лучшие закуски для стола Лучшие закуски для стола Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарталетки с крабовыми палочками

Мелко нарежьте 100 г крабовых палочек, 2 вареных яйца и 50 г сыра, добавьте 1 ст. л. майонеза. Разложите смесь по тарталеткам и украсьте зеленью. Прекрасный вариант, если нужно что-то вкусное и эффектное за 5 минут.

Сырные шарики в ореховой панировке

Смешайте 150 г сливочного сыра, 100 г тертого твердого, щепотку паприки и соль. Сформируйте шарики, обваляйте их в дробленых орехах. Перед подачей охладите. Эти мини-закуски — нежные внутри, хрустящие снаружи и невероятно ароматные.

Лучшие закуски на праздничный стол Лучшие закуски на праздничный стол Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска «Ёлочные шары»

Натрите 2 плавленых сырка, добавьте 1 яйцо и зубчик чеснока. Скатайте шарики и обваляйте часть в зелени, часть — в свекле и паприке. Получаются яркие разноцветные «игрушки», которые украсят стол и порадуют вкусом.

Рулетики из ветчины с сыром

Положите на каждый ломтик ветчины по ложке смеси из 100 г сыра и 1 ст. л. майонеза. Сверните рулетиком, закрепите шпажкой. Можно добавить зелень или оливку сверху. Простая, но всегда любимая закуска.

Профитроли с курицей

Отварите куриную грудку (150 г), нарежьте мелко, добавьте 1 вареное яйцо и 1 соленый огурец. Смешайте с ложкой майонеза, наполните готовые профитроли. Эффектно и сытно — подойдут даже на банкет.

Канапе: рецепт Канапе: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры с моцареллой и базиликом

Нарежьте 2 спелых помидора и 100 г моцареллы кружками, выложите слоями, чередуя с листьями базилика. Сбрызните оливковым маслом и бальзамиком. Идеальная итальянская классика, свежая и праздничная.

Картофельные оладьи с лососем

Натрите 3 картофелины, добавьте яйцо, соль и обжарьте небольшими оладьями. На каждую положите по кусочку слабосоленого лосося (100 г) и ложке сметанного соуса с укропом. Элегантная теплая закуска, которая понравится всем.

Закуски с помидорами Закуски с помидорами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брускетта с перцем и фетой

Запеките 2 болгарских перца, очистите, нарежьте полосками. Выложите на ломтики поджаренного багета, сверху раскрошите 100 г феты и сбрызните оливковым маслом. Простая, ароматная и эффектная подача.

Маринованные шампиньоны

Обжарьте 300 г шампиньонов с 2 зубчиками чеснока, добавьте 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара, соль и перец. Остудите, дайте настояться пару часов. Вкусные, острые и готовые уже к ужину.

Мини-роллы из лаваша

Смажьте лаваш сливочным сыром (100 г), добавьте ломтики ветчины и сыра, посыпьте зеленью. Сверните, охладите, нарежьте кружочками. Получаются аккуратные рулетики — идеальны для фуршета.

Простые закуски: подборка рецептов Простые закуски: подборка рецептов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яйца с тунцом

Разрежьте 5 вареных яиц пополам. Желтки смешайте с 100 г тунца и ложкой майонеза. Наполните белки, украсьте оливками. Простая классика, которая никогда не подводит.

Капрезе на шпажках

Чередуйте мини-моцареллу, помидоры черри (по 10 штук) и листья базилика на шпажках. Сбрызните бальзамическим уксусом. Легкая, свежая и красивая закуска без единой лишней калории.

Рулетики из кабачков

Тонко нарежьте кабачок, обжарьте на сковороде. Смажьте творожным сыром (100 г), добавьте немного моркови по-корейски и зелени. Сверните рулетики — сочные, сытные, с легкой остринкой.

Закуски с огурцами: как приготовить? Закуски с огурцами: как приготовить? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырное печенье с кунжутом

Смешайте 150 г муки, 100 г тертого сыра, яйцо, 50 г масла и щепотку соли. Вылепите небольшие печенья, посыпьте кунжутом и запеките 15 минут при 180 градусах. Хрустящие, ароматные — идеально к вину.

Холодец в мини-порциях

Разлейте густой мясной бульон с кусочками вареной говядины (150 г) по силиконовым формочкам. Остудите и украсьте петрушкой. Удобная подача — без нарезки и хлопот, а вкус домашний.

Тарталетки с икрой

Выложите в тарталетки по ложке сливочного сыра и по чайной ложке красной икры. Украсьте укропом. Простая закуска, которая всегда выглядит празднично и дорого.

Закуски с икрой Закуски с икрой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Селедка под шубой в стаканчиках

Выложите слоями натертую свеклу, морковь, яйцо и кусочки селедки, смазывая майонезом. Разложите по прозрачным стаканчикам. Порционно, аккуратно и очень вкусно.

  • Совет: большинство холодных закусок можно приготовить заранее и хранить под пленкой до подачи.

Читайте также: блюда с тыквой в духовке — 10 идей для уютного осеннего меню.

Анастасия Фомина
А. Фомина
