Соорудила закуску за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой! Элегантная закуска, которая украсит любой праздничный стол! Нежные тарталетки с сочной рыбой, свежим огурцом и сливочным сыром — минимум усилий, максимум вкуса.

Ингредиенты

Тарталетки — 10–12 шт.

Слабосоленая рыба (лосось/форель) — 150 г

Огурец — 1 шт. (мелкий кубик)

Яйца — 2 шт. (вареные, рубленые)

Зеленый лук — 4–5 перьев

Твердый сыр — 60 г (тертый)

Творожный сыр — 100 г

Красная икра — 2 ст. л.

Укроп — для украшения

Приготовление

Смешайте творожный сыр с рублеными яйцами, огурцом и зеленым луком. Наполните тарталетки сырной массой. Сверху выложите свернутые розочками ломтики рыбы, посыпьте тертым сыром. Украсьте икрой и веточками укропа.

Совет: подавайте охлажденными — так вкус раскрывается лучше всего!

