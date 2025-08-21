Соорудила закуску за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой! Элегантная закуска, которая украсит любой праздничный стол! Нежные тарталетки с сочной рыбой, свежим огурцом и сливочным сыром — минимум усилий, максимум вкуса.
Ингредиенты
- Тарталетки — 10–12 шт.
- Слабосоленая рыба (лосось/форель) — 150 г
- Огурец — 1 шт. (мелкий кубик)
- Яйца — 2 шт. (вареные, рубленые)
- Зеленый лук — 4–5 перьев
- Твердый сыр — 60 г (тертый)
- Творожный сыр — 100 г
- Красная икра — 2 ст. л.
- Укроп — для украшения
Приготовление
- Смешайте творожный сыр с рублеными яйцами, огурцом и зеленым луком. Наполните тарталетки сырной массой.
- Сверху выложите свернутые розочками ломтики рыбы, посыпьте тертым сыром. Украсьте икрой и веточками укропа.
Совет: подавайте охлажденными — так вкус раскрывается лучше всего!
