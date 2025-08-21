Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 20:00

Соорудила закуску за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соорудила закуску за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой! Элегантная закуска, которая украсит любой праздничный стол! Нежные тарталетки с сочной рыбой, свежим огурцом и сливочным сыром — минимум усилий, максимум вкуса.

Ингредиенты

  • Тарталетки — 10–12 шт.
  • Слабосоленая рыба (лосось/форель) — 150 г
  • Огурец — 1 шт. (мелкий кубик)
  • Яйца — 2 шт. (вареные, рубленые)
  • Зеленый лук — 4–5 перьев
  • Твердый сыр — 60 г (тертый)
  • Творожный сыр — 100 г
  • Красная икра — 2 ст. л.
  • Укроп — для украшения

Приготовление

  1. Смешайте творожный сыр с рублеными яйцами, огурцом и зеленым луком. Наполните тарталетки сырной массой.
  2. Сверху выложите свернутые розочками ломтики рыбы, посыпьте тертым сыром. Украсьте икрой и веточками укропа.

Совет: подавайте охлажденными — так вкус раскрывается лучше всего!

Ранее мы готовили яичные блинчики с рыбой — закуска за 15 минут. 4 ингредиента — и готово!

тарталетки
простой рецепт
рыба
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
