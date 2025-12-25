Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:29

Слоеная запеканка с минтаем и моцареллой — сочное и ароматное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта запеканка — мастер-класс по превращению доступных ингредиентов в изысканное блюдо. Минтай, предварительно сбрызнутый лимоном, становится нежным, карамелизованные овощи дают сладость, а яично-сметанная заливка под сырной шапкой скрепляет все в единый, сочный и очень гармоничный ансамбль.

600 г филе минтая нарезаю на порционные кусочки, сбрызгиваю 1 столовой ложкой лимонного сока и отставляю. 2 луковицы нарезаю полукольцами, 3 моркови натираю на крупной терке. Овощи обжариваю на растительном масле до мягкости и легкой золотистости. Для заливки в миске взбиваю 4 яйца с 200 г сметаны, солю и перчу по вкусу. Смазываю форму для запекания маслом. Выкладываю первый слой — обжаренные лук и морковь. Сверху равномерно распределяю кусочки минтая. Заливаю все яично-сметанной смесью. 150 г сыра моцарелла натираю на терке и смешиваю с мелко порубленным укропом. Этой сырной смесью посыпаю запеканку сверху. Ставлю форму в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Запеканка готова, когда серединка перестанет быть жидкой, а сырная шапка станет золотистой и аппетитной. Даю блюду немного остыть в форме перед нарезкой и подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
