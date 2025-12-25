Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 16:29

3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новый год — праздник семейный, и стол должен быть накрыт для всех гостей, включая детей, водителей и тех, кто не употребляет алкоголь. Эти три ярких, многослойных и ароматных напитка станут полноценной, а часто и более интересной альтернативой.

Первый напиток: «Рождественский пунш».

В кувшине смешиваю 1 литр яблочного сока, 500 мл клюквенного морса, сок одного апельсина и одного лимона. Добавляю 2–3 палочки корицы, 3–4 звездочки бадьяна и 5–6 горошин душистого перца. Довожу смесь почти до кипения на медленном огне (не кипятить!), затем снимаю, накрываю и настаиваю 15 минут. Разливаю по бокалам, добавляю в каждый дольку апельсина и несколько свежих или замороженных ягод клюквы.

Второй напиток: «Мандариновый физ».

В высокий бокал выжимаю сок одного спелого мандарина. Добавляю 2 ст. л. ванильного сиропа или сахарного сиропа по вкусу. Наполняю бокал на 2/3 газированной водой и аккуратно перемешиваю. Сверху медленно, по стенке, доливаю 100 мл холодного апельсинового сока, чтобы создать красивый градиент. Украшаю долькой мандарина и соломинкой.

Третий напиток: «Ягодный мохито».

В высокий стакан кладу горсть свежей или размороженной клубники и малины, 5–6 листиков свежей мяты и 2 ст. л. сахара или сиропа. Аккуратно разминаю ингредиенты мадлером или толкушкой, чтобы выпустить сок. Наполняю стакан льдом почти до верха, затем заливаю газированной водой или спрайтом. Аккуратно перемешиваю, украшаю веточкой мяты и целой ягодой.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

