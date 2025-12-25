Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 15:35

Оливье больше не делаю. Готовлю новогодний салат «Крабовая подкова» — красота, легкость и удача на тарелке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда надоедает тяжесть традиционных майонезных салатов, а душа просит чего-то свежего, яркого и по-настоящему праздничного, этот рецепт становится идеальным решением. «Крабовая подкова» — это не просто салат, а вкусный символ удачи и легкости. Он сочетает в себе нежность крабовых палочек, сладковатую сочность ананаса, хруст свежего огурца и пекинской капусты, создавая удивительно гармоничную и воздушную композицию. А выложенный в форме подковы, он становится настоящим съедобным талисманом, который украсит ваш новогодний стол и принесет в дом ощущение волшебства и надежды на счастливый год.

Рецепт приготовления

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 200 г консервированных ананасов (кусочками), 1 свежий огурец, 150 г пекинской капусты, 100 г твердого сыра, 6–8 перепелиных яиц, 3-4 ст. л. майонеза, соль по вкусу. Яйца отварите, остудите и очистите. Крабовые палочки, сыр и огурец нарежьте небольшими кубиками. Ананасы, если они крупные, также нарежьте. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Все ингредиенты, кроме яиц, соедините в глубокой миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. На большое плоское блюдо выложите салат, сформировав из него четкую форму подковы. Сверху украсьте половинками перепелиных яиц. Для дополнительного цвета и вкуса можно добавить несколько гранатовых зернышек или веточки укропа. Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы пекинская капуста оставалась свежей и хрустящей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

