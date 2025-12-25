Стало известно, будет ли Большунов получать нейтральный статус

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре со Sport24 допустил, что трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов может получить нейтральный статус. Он добавил, что каждый атлет занимается подачей заявки сам.

Не уверен в информации на 100%, но, скорее всего, Большунов подал заявку на получение нейтрального статуса. Каждый из ребят занимался этим самостоятельно. Нейтральный статус так и называется, потому что в подаче заявки на него ничего не зависит ни от федерации, ни от Министерства спорта. Думаю, каждый уже подался на нейтральный статус, но пока никому из них его не одобрили, — сказал Бородавко.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с NEWS.ru указал на проблему, связанную с форматом спринтерских гонок в российских лыжных соревнованиях. По его мнению, дистанции для спринта в России являются слишком длинными, что не позволяет спортсменам демонстрировать конкурентоспособную на международном уровне скорость.