Панжинский назвал главные проблемы лыжных гонок в России

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский в разговоре с NEWS.ru назвал длинные спринтерские гонки проблемой российского лыжного спорта. Он отметил, из-за этого спортсмены не всегда показывают конкурентноспособную скорость.

Конечно, дистанции спринтерских гонок слишком длинные для того, чтобы мы могли конкурировать на международном уровне. Там спортсмены бегут спринтерский круг от двух до трех минут, в России зачастую — четыре-пять минут. Эти длинные спринты уже называют «спринт аля рус». Они хоть и ненамного отличаются, но по факту реальные ощущения скорости совсем другие. Нашим ребятам будет сложно в отсутствие тех скоростей и той плотной контактной борьбы, — заявил Панжинский.

Ранее он назвал главной проблемой российских лыжных гонок отсутствие баз в горах. По этой причине спортсменам приходится проводить тренировочные сборы в Европе, подчеркнул вице-чемпион.

До этого Панжинский заявил, что призовые на российских стартах в сравнении выше, чем на мировых. Он отметил, что приравнять их довольно сложно.