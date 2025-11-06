Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 06:00

Панжинский назвал главные проблемы лыжных гонок в России

Панжинский назвал длинные спринтерские гонки проблемой лыжного спорта России

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский в разговоре с NEWS.ru назвал длинные спринтерские гонки проблемой российского лыжного спорта. Он отметил, из-за этого спортсмены не всегда показывают конкурентноспособную скорость.

Конечно, дистанции спринтерских гонок слишком длинные для того, чтобы мы могли конкурировать на международном уровне. Там спортсмены бегут спринтерский круг от двух до трех минут, в России зачастую — четыре-пять минут. Эти длинные спринты уже называют «спринт аля рус». Они хоть и ненамного отличаются, но по факту реальные ощущения скорости совсем другие. Нашим ребятам будет сложно в отсутствие тех скоростей и той плотной контактной борьбы, — заявил Панжинский.

Ранее он назвал главной проблемой российских лыжных гонок отсутствие баз в горах. По этой причине спортсменам приходится проводить тренировочные сборы в Европе, подчеркнул вице-чемпион.

До этого Панжинский заявил, что призовые на российских стартах в сравнении выше, чем на мировых. Он отметил, что приравнять их довольно сложно.

лыжный спорт
спортсмены
Россия
лыжные гонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как ухаживать за кожей и волосами в отопительный сезон
Синоптик рассказал, какая часть России уже покрыта снегом
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Названы главные процедуры для коррекции тона и цвета лица
Евросоюз поддержал присоединение Украины к оборонному фонду
«Как тебе круто»: Сергей Лазарев похвалил новый имидж Влада Топалова
Украинцы в Польше столкнулись с растущей волной нападений
Панжинский назвал главные проблемы лыжных гонок в России
Россиян предупредили о серьезных последствиях перехода на сахарозаменители
Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года
В США введут ограничения на авиаперевозки из-за шатдауна
Дело о хищении 16 млрд в Московском индустриальном банке направили в суд
«Не покажут в рекламе»: врач раскрыла, как на самом деле надо чистить зубы
Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 ноября
В Роскачестве рассказали об эффективности офисных ритуалов
Командир рассказал об успехах ВС РФ в Купянске
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.