Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства Минобороны сообщило об уничтожении энергообъектов ВПК Украины

Вооруженные силы РФ уничтожили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Российская армия также поразила временные базы ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Российская армия также атаковала позиции ВСУ в районах Малых Щербаков в Запорожской области, а также в Понятовке, Садовом, Никольском и Антоновке в Херсонской области. Уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также несколько складов с боеприпасами, топливом и снаряжением.

Ранее бывший военнослужащий Вооруженных сил Бразилии Густаво Островски Хуан и его жена Адриана Маршалл Перейра официально вступили в ряды Национальной гвардии Украины. В документах, указано, что он служит в воинской части 3102 НГУ.