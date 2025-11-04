Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:19

Стало известно о «семейных подрядах» наемников в ВСУ

Бразильский боец Островски рассказал, что вступил в ряды ВСУ с супругой

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Бразилии Густаво Островски Хуан и его жена Адриана Маршалл Перейра официально вступили в ряды Национальной гвардии Украины. В документах, опубликованных наемником в Instagram (деятельность в РФ запрещена), указано, что он служит в воинской части 3102 НГУ.

Островски находится на Украине с января 2024 года. Он публиковал фотографии в военной форме с украинской символикой и отмечал геолокации в Тернополе, Днепропетровске, ДНР и Харьковской области.

Перейра также служит в НГУ, что подтверждается совместными публикациями пары. Она приехала на Украину в июне 2024 года, а служебное удостоверение получила спустя два месяца. Перед этим супруги побывали в Польше.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по тяжелой технике румынских наемников в Одесской области. По его данным, ВС РФ также атаковали другие регионы Украины. В Черниговской области поражены позиции техники и радиолокационные станции, в Сумской — военные склады и командные пункты, уточнил подпольщик. ВСУ Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ
наемники
СВО
Украина
супруги
Бразилия
военные
