Российские войска нанесли удар по тяжелой технике румынских наемников в Одесской области, написал в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По словам координатора, удары также были нанесены по другим регионам Украины. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Красиво прилетело в Килию. Там румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело, — написал Лебедев.

В Черниговской области поражены позиции техники и радиолокационные станции, в Сумской — военные склады и командные пункты, в Харьковской — ремонтная площадка ВСУ, добавил подпольщик. Лебедев уточнил, что в Херсоне и Запорожье целились по объектам снабжения, в пригороде Запорожья — по производству беспилотников, а в Павлограде — по логистической инфраструктуре у железнодорожного узла.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих противника, а также две бронемашины Humvee.