Наталья Фриске познакомила мужа с отцом только после свадьбы

Наталья Фриске Наталья Фриске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья познакомила своего супруга блогера Исляма Малекова с отцом в новогоднюю ночь. В своем Telegram-канале она назвала эту встречу теплой и без лишних формальностей.

Все спрашивали, как прошло знакомство. Знакомство прошло только в новогоднюю ночь. Папа принял хорошо своего зятя, — рассказала она.

В середине декабря Фриске наконец-то рассекретила личность супруга. Свадьба прошла в начале декабря. Для Натальи этот брак стал третьим. Ранее она была замужем за одноклассником и за сотрудником МЧС. В 2023 году она впервые стала мамой. Девочку назвали Луной.

Певец Григорий Лепс тем временем встретил Новый год с молодой возлюбленной Авророй Кибой. Он развеял слухи об их расставании, опубликовав совместное фото с праздничного вечера. На снимке исполнитель улыбается и выглядит счастливым. Он признался, что именно так и ощущал себя в новогоднюю ночь.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ее свадьба в Донецке с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым была спонтанным решением. По ее словам, изначально они отправились в поездку только для того, чтобы провести встречу со школьниками.

