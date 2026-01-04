Наталья Фриске познакомила мужа с отцом только после свадьбы Наталья Фриске познакомила супруга с отцом в новогоднюю ночь

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья познакомила своего супруга блогера Исляма Малекова с отцом в новогоднюю ночь. В своем Telegram-канале она назвала эту встречу теплой и без лишних формальностей.

Все спрашивали, как прошло знакомство. Знакомство прошло только в новогоднюю ночь. Папа принял хорошо своего зятя, — рассказала она.

В середине декабря Фриске наконец-то рассекретила личность супруга. Свадьба прошла в начале декабря. Для Натальи этот брак стал третьим. Ранее она была замужем за одноклассником и за сотрудником МЧС. В 2023 году она впервые стала мамой. Девочку назвали Луной.

